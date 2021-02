Henk Fraser ergerde zich zondag groen en geel aan de manier waarop Sparta Rotterdam ging spelen toen Ajax na een kwartier op voorsprong kwam in de Johan Cruijff ArenA. De trainer dacht er even aan om halverwege de eerste helft in te grijpen.

"We begonnen de wedstrijd vol energie en je kon zien dat we lef en initiatief toonden. Na de goal kwam dat direct ten einde. We durfden niet meer en gingen achteruit lopen tegen een team dat heel goed is in balbezit", zei Fraser na het met 2-4 verloren duel tegen ESPN.

"Ik ga niet ontkennen dat het even door mijn hoofd schoot om na 25 minuten te wisselen. Het plan was namelijk duidelijk. Maar als trainer denk je ook: de spelers werken het hele seizoen echt heel hard. Het was een stukje respect dat ik toonde om niet al na 25 minuten te wisselen."

Het was Sébastien Haller die na veertien minuten de score opende, waarna Ajax domineerde op eigen veld. De recordaankoop vergrootte de marge in de 37e minuut naar twee en Perr Schuurs zorgde in blessuretijd uit een vrije trap voor een 3-0-ruststand, waarna Fraser halverwege alsnog vier spelers wisselde.

Ajax was met name voor rust veel te sterk voor Sparta Rotterdam. Ajax was met name voor rust veel te sterk voor Sparta Rotterdam. Foto: Pro Shots

'Tien van de twaalf keer verlies je zo'n wedstrijd'

Vroeg in de tweede helft kwam Ajax via Mohammed Kudus ook op 4-0 en leek de thuisploeg op weg naar een monsterscore, maar die bleef uit. Sparta knokte zich door twee doelpunten van Danzell Gravenberch zelfs nog terug tot 4-2.

"We wisten dat er een kwaliteitsverschil was. Tien van de twaalf keer verlies je zo'n wedstrijd, maar daar ging het mij niet om", zei Fraser. "Het ging mij puur om: wat brengen we zelf? Dat heeft niks met ons spelsysteem te maken, maar met het initiatief dat we durven te nemen. Na die 1-0 durfden we niet meer."

"Heel veel mensen vragen me: verwijt je de spelers iets? Dat kan ik echt niet, want ze doen hun stinkende best. In de tweede helft liet Ajax het hoogstwaarschijnlijk een beetje lopen, maar wij moeten hoe dan ook ons niveau blijven halen. En dat hebben we na rust beter gedaan."

Door de kansloze nederlaag bij koploper Ajax blijft Sparta op 23 punten steken, goed voor de twaalfde plek in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben een voorsprong van zes punten op naaste belager PSV en een wedstrijd minder gespeeld.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie