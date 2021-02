Ajax heeft definitief besloten beroep aan te tekenen tegen de dopingstraf van André Onana, laat een woordvoerder maandag aan De Telegraaf weten. De doelman is voor een jaar geschorst vanwege het innemen van het verboden middel furosemide.

Al bij de bekendmaking van de schorsing begin februari kondigde Ajax aan in beroep te willen gaan. De Amsterdammers, die officieel 21 dagen de tijd hadden om naar het sporttribunaal CAS te stappen, zijn dus niet van gedachten veranderd.

Ajax wordt in de zaak tegen de UEFA bijgestaan door advocaten Dolf Segaar en Javier Ferrero en huisjurist Ivo Trijbits. "Wij voelen ons comfortabel bij deze juridische bijstand" zegt de woordvoerder van Ajax in De Telegraaf. Het is nog niet bekend wanneer de zaak dient.

Segaar werd vorige zomer nog ingeschakeld door SC Cambuur en De Graafschap. Toen het seizoen vanwege de coronacrisis werd gestaakt, probeerden de clubs tevergeefs via de rechter promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Ferrero verdedigde meerdere keren de belangen van het mondiale antidopingbureau WADA.

De 24-jarige Onana, die in oktober 2020 tegen de lamp liep bij een out-of-competitioncontrole, beweert dat hij het middel furosemide onbewust heeft ingenomen. De Kameroener wilde naar eigen zeggen een aspirientje nemen en pakte vervolgens per ongeluk een pilletje dat voor zijn vrouw bedoeld was. Daar zat het verboden middel in.

De kans lijkt niet groot dat Ajax de beroepszaak gaat winnen. Normaal gesproken worden sporters die furosemide gebruiken voor vier jaar geschorst. Met een straf van één jaar houdt de UEFA al rekening met verzachtende omstandigheden. Door de schorsing van Onana is Maarten Stekelenburg nu eerste doelman bij Ajax.