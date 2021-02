De zorgen voor John van den Brom nemen steeds meer toe bij KRC Genk. De Nederlandse coach zag zijn ploeg zondag thuis tegen Beerschot (1-2) voor de derde keer op rij verliezen.

"Het wordt weleens gezegd: als het tegenzit, zit alles tegen. Bij ons is dat nu zo", baalde Van den Brom tegenover Belgische media na het vierde competitieduel op rij zonder zege. Eerder werd gelijkgespeeld bij KV Mechelen (0-0) en verloren van KV Oostende (3-1) en Anderlecht (1-2).

"De meeste goals die de tegenstanders maken, zijn wereldgoals. We hebben ook heel veel pech met strafschoppen en de bal gaat er bij ons maar niet in. Nu hadden we bijvoorbeeld een kopbal op de lat", doelde de trainer op een inzet van Paul Onuachu. "Terwijl we uit een periode komen dat alles er juist wél invloog."

Tegen Beerschot kwam Genk halverwege de tweede helft op achterstand door een wereldgoal van Jan Van den Bergh, die de bal vanaf zo'n 30 meter in de bovenhoek schoot. Raphael Holzhauser verdubbelde de marge even later, waarna Patrik Hrosovsky de spanning in blessuretijd nog even terugbracht.

Teleurstelling bij Mark McKenzie na de nederlaag tegen Beerschot. Teleurstelling bij Mark McKenzie na de nederlaag tegen Beerschot. Foto: Pro Shots

'Mijn spelers moeten in zichzelf blijven geloven'

"Dit is heel teleurstellend voor mijn jongens", aldus Van den Brom. "Ze hebben er alles aan gedaan om een goed resultaat neer te zetten. Mijn spelers moeten in zichzelf blijven geloven."

"De komende dagen zullen nodig zijn om hun moraal weer op te krikken. Vrijdag volgt de volgende wedstrijd al en dat vraagt mentaal veel van mijn spelers als ze klap na klap krijgen."

Vrijdag moet Genk op bezoek bij Charleroi. Door de matige serie staat de ploeg van Van den Brom derde en is de achterstand op koploper Club Brugge maar liefst dertien punten.

