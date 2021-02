Manchester City-manager Josep Guardiola kan bijna niet geloven wat zijn ploeg momenteel presteert. 'The Citizens' waren zondag met 0-1 te sterk voor Arsenal en boekten al de achttiende overwinning op rij in alle competities.

Guardiola vreesde dat de zegereeks van City tegen Arsenal weleens zou kunnen eindigen, omdat hij manager en landgenoot Mikel Arteta heel hoog heeft zitten. Door een treffer van Raheem Sterling na 77 seconden werd echter opnieuw gewonnen.

"Het was precies zo moeilijk als ik had verwacht. Het is altijd moeilijk om tegen Mikel Arteta te spelen, want hij is zó slim. Ik heb veel geleerd door naar zijn ploegen te kijken. Daarom sla ik deze zege heel hoog aan", aldus Guardiola.

"Mensen denken dat het makkelijk is om achttien keer op rij te winnen, maar kijk maar eens rond in Europa: iedereen laat punten liggen. Ik had deze constantheid echt niet verwacht. Ik ben meer dan dankbaar voor wat mijn spelers laten zien."

Het resultaat in het Emirates Stadium betekende de dertiende Premier League-zege op rij voor City, dat hard op weg lijkt naar de landstitel. De voorsprong op rivaal Manchester United is inmiddels uitgebouwd tot tien punten.

De ploeg van Guardiola is ook nog in de race om de Champions League, de FA Cup en de League Cup. In de achtste finales van de Champions League is Borussia Mönchengladbach woensdag de tegenstander.

Josep Guardiola langs de lijn in het Emirates Stadium van Arsenal. Josep Guardiola langs de lijn in het Emirates Stadium van Arsenal. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League