Erik ten Hag houdt een dubbel gevoel over aan de 4-2-overwinning van Ajax op Sparta Rotterdam. De trainer van de Amsterdammers is zeer tevreden over de eerste helft, maar baalt van wat er na de rust gebeurde.

Halverwege was het al 3-0 en vroeg in de tweede helft kwam Ajax op 4-0, waarna het tempo afnam en Sparta de gelegenheid kreeg om nog twee keer te scoren. Desondanks won de thuisploeg voor de tiende keer op rij.

"We begonnen de wedstrijd perfect met de juiste instelling, posities en keuzes en schitterende goals", analyseerde de 51-jarige Ten Hag na de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA voor de camera van ESPN.

"Het ligt aan onze instelling dat het in de tweede helft zoveel minder was. We gingen uit de discipline lopen en dan wordt het een rommeltje. De tegenstander kreeg ruimte, waar twee keer van geprofiteerd werd. Dat was niet nodig."

Ten Hag was verder blij voor Mohammed Kudus, die na een periode van blessureleed voor het eerst in vier maanden weer in de basis stond en de 4-0 maakte. "Hij speelde een prima wedstrijd en zijn goal was fantastisch. Hij kan deze wedstrijd gebruiken om weer een stap verder te komen."

Mohammed Kudus en Sébastien Haller scoorden allebei tegen Sparta. Mohammed Kudus en Sébastien Haller scoorden allebei tegen Sparta. Foto: Pro Shots

Blind: 'We zagen dit niet als tussendoortje'

Daley Blind, die bij afwezigheid van Nicolás Tagliafico als linksback speelde, benadrukte dat Ajax de wedstrijd tegen Sparta niet als een tussendoortje benaderde op een drukke speelkalender.

"We speelden een goede eerste helft met heel veel druk op de bal, aanvallend voetbal, op zoek naar goals. Die maakten we. In de tweede helft namen we wat gas terug, maar we zitten in een druk schema. Al met al is het een prima overwinning", concludeerde hij.

"Onze manier van spelen kost heel veel kracht. Ik denk dat het logisch is dat je wat gas terugneemt als je 4-0 voor staat. Ik denk dat we daar niet te zwaar aan moeten tillen."

Ajax speelt donderdag in de zestiende finales van de Europa League thuis tegen Lille, dat vorige week al met 1-2 werd verslagen. Drie dagen later wacht een uitduel met concurrent PSV, dat als nummer twee van de Eredivisie zes punten toegeeft.

