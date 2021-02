Ajax heeft zondagavond de zevende overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De koploper was mede dankzij twee doelpunten van Sébastien Haller met 4-2 te sterk voor Sparta Rotterdam en behoudt de voorsprong op concurrent PSV.

Haller leidde de eenvoudige zege van Ajax in met de eerste twee goals. De spits opende na een klein kwartier de score en vond in de slotfase van de eerste helft opnieuw het doel. Tussendoor werd een treffer van Dusan Tadic afgekeurd.

Op slag van rust breidde Perr Schuurs de marge verder uit en vroeg in de tweede helft zorgde Mohammed Kudus, die voor het eerst in vier maanden weer eens in de basis stond bij Ajax, voor de 4-0. Even later deed Danzell Gravenberch iets terug namens Sparta en in blessuretijd bepaalde hij ook de eindstand.

Dankzij de overwinning behoudt Ajax de voorsprong van zes punten op nummer twee PSV, dat eerder op de dag met 3-1 won van Vitesse. Bovendien heeft de ploeg van coach Erik ten Hag een wedstrijd minder gespeeld dan de Eindhovenaren. Sparta is terug te vinden in de middenmoot.

Sébastien Haller maakte zijn vierde en vijfde competitiegoal voor Ajax. Foto: Pro Shots

Haller leidt eenvoudige zege Ajax in

De eerste grote kans in Amsterdam was weliswaar voor Sparta - Bryan Smeets raakte de bal totaal verkeerd - maar daarna was het vooral eenrichtingsverkeer in de Johan Cruijff ArenA. In de veertiende minuut leverde dat de openingstreffer van Haller op, die simpel afrondde na een voorzet van Tadic.

De Serviër was tien minuten later zelf trefzeker, nadat Lisandro Martínez en Edson Álvarez even daarvoor nog een kans op de 2-0 hadden gemist. Het doelpunt van Tadic werd afgekeurd wegens buitenspel van Antony in de aanloop naar de treffer.

Acht minuten voor rust zorgde Haller wel voor de tweede goal van Ajax. Ditmaal werkte de Ivoriaanse international de bal van dichtbij binnen na voorbereidend werk van Daley Blind en Álvarez, en maakte hij zijn vijfde competitietreffer in dienst van de Amsterdammers.

Nog voor rust zorgde Schuurs ervoor dat Ajax met een comfortabele voorsprong de kleedkamer kon opzoeken. De verdediger vond het doel met een hard schot, nadat Dusan Tadic een vrije trap van grote afstand breed legde.

Ajax viert de 3-0 van Perr Schuurs. Foto: Pro Shots

Kudus viert basisrentree met doelpunt

In de tweede helft ging Ajax aanvankelijk op dezelfde voet verder en dat resulteerde binnen vijf minuten in de 4-0 van Kudus. De Ghanees was op aangeven van Tadic het eindstation van een mooie aanval en luisterde zijn basisrentree zo op met een doelpunt.

Invaller Danzell Gravenberch deed drie minuten iets terug voor Sparta. De oudere broer van Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch passeerde Maarten Stekelenburg met een rollertje bij een van de weinige Sparta-aanvallen.

In het vervolg van de wedstrijd nam Ajax wat gas terug. Ten Hag bracht Davy Klaassen, die aanvankelijk rust kreeg met het oog op de Europa League-return tegen Lille OSC, Oussama Idrissi, Brian Brobbey en Zakaria Labyad nog in, maar zij konden de score ook niet verder opvoeren. Danzell Gravenberch verzachtte in de extra tijd nog wel het leed voor Sparta.

