FC Barcelona-coach Ronald Koeman is behoorlijk kritisch op zijn ploeg na het 1-1-gelijkspel tegen Cádiz. De Catalanen kregen in de slotfase een strafschop tegen en gaven de voorsprong uit handen.

"Het is altijd hetzelfde probleem. We maken het karwei voor het einde niet af", foeterde Koeman na afloop van de wedstrijd. "We hadden twee of drie kansen om de wedstrijd te beslissen, maar dat deden we niet."

"Ik was niet echt nerveus in de slotfase, maar met een verschil van één goal weet je dat er wat kan gebeuren. We lieten opnieuw twee punten door onze vingers glippen. Het is erg teleurstellend."

Lionel Messi bracht Barcelona na iets meer dan een half uur op voorsprong in Camp Nou. De ploeg van Koeman kreeg daarna de nodige kansen om de marge te verdubbelen, maar had het vizier niet op scherp staan.

Eén minuut voor tijd ging de bal op de stip voor Cádiz na een overtreding van Clément Lenglet. De Franse verdediger probeerde de bal weg te trappen, maar raakte tegelijkertijd Cádiz-aanvaller Rubén Sobrino. Aleix Fernández benutte het buitenkansje.

Teleurstelling bij Barcelona na de penalty voor Cádiz. Teleurstelling bij Barcelona na de penalty voor Cádiz. Foto: ANP

'We konden het gat met de top bijna dichten'

Koeman sprak zich niet echt uit over de enigszins makkelijk gegeven penalty. "Het is een twijfelachtige beslissing, maar hij kan in die situatie voor een overtreding fluiten. Als verdediger is het belangrijk om te weten hoe de situatie om je heen is. Ik weet niet of Clément daar voor de bal moet gaan. Misschien niet, ik moet het nog analyseren."

Door het gelijkspel verzuimde Barcelona optimaal te profiteren van de nederlaag van koploper Atlético Madrid, dat zaterdag met 0-2 verloor van Levante. Hierdoor bedraagt het verschil tussen de twee ploegen acht punten.

Koeman baalt er stevig van dat zijn ploeg niet verder is ingelopen op Atlético. "We konden het gat met de top bijna dichten. Dit was een wedstrijd waarin we niet vaak in de problemen zijn gebracht en met onze kwaliteiten moeten we hier gewoon winnen, maar dat is niet gebeurd."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga