Roger Schmidt is ervan overtuigd dat PSV zondag niet van Vitesse had gewonnen als hij was begonnen met de op papier elf sterkste spelers. De trainer kreeg na de 3-1-zege niet voor het eerst heel veel vragen over zijn opstelling en roulatiesysteem.

Schmidt liet Jordan Teze, Philipp Max, Ryan Thomas, Mario Götze en Donyell Malen uit de basis tegen concurrent Vitesse. Zij werden vervangen door Nick Viergever, Mauro Júnior, Érick Gutiérrez, Adrian Fein en Yorbe Vertessen.

"Zelfs onze fitste spelers zoals Pablo Rosario, Denzel Dumfries en Ibrahim Sangaré waren nu aan het einde van de wedstrijd op", aldus de Duitse coach. "Kun je voorstellen wat er was gebeurd wanneer Malen, Götze en Max waren begonnen."

"Als zij geblesseerd waren geraakt, hadden we een groot probleem gehad. We spelen nu om de drie of vier dagen een wedstrijd, dat zijn niet alle spelers gewend. De elf beste spelers zijn dan op een gegeven moment, als je kijkt naar het hele plaatje, niet meer de beste elf spelers. Mijn spelers weten inmiddels hoe ik denk."

Bij rust stond PSV nog op achterstand. Dankzij Malen (één treffer) en Götze (twee doelpunten) wist PSV nieuw puntenverlies te voorkomen. "Risicovol?", zei Schmidt. "Je moet als trainer doen wat logisch is."

"Je hebt nooit garanties dat dergelijke keuzes goed uitpakken, maar mijn gevoel was dat deze spelers geen negentig minuten konden spelen. Ik denk dat het een goede beslissing was om nieuwe, frisse spelers in te brengen. Ze hebben laten zien wat ze kunnen. We scoorden pas in de 86e minuut de 2-1 omdat we daarvoor de nodige kansen misten."

'Spelers waren wat onwennig in nieuw systeem'

Aanvoerder Dumfries toonde begrip voor de keuzes van zijn trainer. "Je moet in deze fase kijken wanneer je spelers rust geeft. Wij zijn ook mensen. We doen er alles voor om voor PSV te vechten. Maar soms moet je slim zijn om spelers in bepaalde wedstrijden rust te geven", zei de rechtsback bij ESPN.

PSV voetbalde door alle omzettingen in een systeem met vijf verdedigers. Controlerende middenvelder Pablo Rosario schoof een linie terug. Schmidt: "De spelers waren wat onwennig in dit systeem, we hadden dit ook niet kunnen trainen."

"Ik moest deze formatie kiezen vanwege de spelers die ik nu opstelde. We missen met Mohamed Ihattaren, Cody Gakpo, Noni Madueke, Maxi Romero en Richard Ledezma vijf aanvallers."

"Als ik dan Malen, Ryan Thomas en Götze buiten de basis wil hebben, moet ik een systeem bedenken voor de spelers die wel spelen. Daarnaast koos ik hiervoor vanwege de vele lange ballen die Vitesse hanteerde. Maar eerlijk is eerlijk, na rust ging het beter in ons normale systeem."

