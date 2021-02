Mohammed Kudus staat zondagavond voor het eerst sinds half oktober in de basis bij Ajax. De koploper begint in het thuisduel met Sparta Rotterdam ook met Perr Schuurs en zonder Davy Klaassen en de geblesseerde Nicolás Tagliafico.

De twintigjarige Kudus maakte aan het begin van dit seizoen veel indruk, maar op 21 oktober liep hij in het Champions League-duel met Liverpool een knieblessure op.

De middenvelder moest maanden revalideren, speelde begin januari als invaller even mee tegen PSV, maar stond daarna weer enige tijd aan de kant. Vorige week maakte Kudus zijn rentree in de slotfase van de wedstrijd tegen Heracles Almelo (0-2-zege) en nu mag hij voor het eerst weer beginnen.

Ryan Gravenberch, die afgelopen donderdag nog geschorst was voor het Europa League-duel met OSC Lille (1-2-zege), en Edson Álvarez zijn de andere Ajax-middenvelders tegen Sparta. Klaassen krijgt rust en zit op de bank.

Tagliafico liep tegen Lille een blessure op en zit niet bij de selectie. Blind staat nu links in de verdediging. Jurriën Timber is als rechtsback de vervanger van Devyne Rensch, wat centraal in de defensie weer eens een plekje vrijmaakt voor Schuurs. Sébastien Haller, die niet speelgerechtigd is in Europa, keert terug in de spits, waardoor David Neres begint als wissel.

Ajax-Sparta start om 20.00 uur en staat onder leiding van arbiter Jeroen Manschot.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Timber, Schuurs, Martínez, Blind; Alvarez, Kudus, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling Sparta Rotterdam: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Heylen, Pinto; Fortes, Harroui, Smeets; Duarte, Thy.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie