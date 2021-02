Lille OSC heeft zondag met een 1-4-zege op FC Lorient in de Ligue 1 een goede generale beleefd voor de return tegen Ajax in de tweede ronde van de Europa League. In Rusland maakte Tonny Vilhena een wereldgoal voor FC Krasnodar in de met 1-2 verloren bekerwedstrijd tegen PFC Sochi.

Lille kwam halverwege de eerste helft op voorsprong bij Lorient dankzij een eigen doelpunt van Andrew Gravillon. Twee minuten later bracht Jérôme Hergault de thuisploeg op gelijke hoogte.

Zeven minuten voor rust bezorgde José Fonte Lille uit een rebound weer de voorsprong. Jonathan Ikone breidde de marge na een klein uur spelen uit een fraaie vrije trap verder uit en invaller Domagoj Bradaric bepaalde in de slotfase de eindstand. Sven Botman speelde de hele wedstrijd mee bij de bezoekers.

Dankzij de overwinning neemt Lille de koppositie in de Ligue 1 over van Olympique Lyon, dat vrijdag mede dankzij een goal van Memphis Depay met 2-3 won bij Stade Brest. Het verschil tussen de twee ploegen is drie punten. Later op de avond kan Paris Saint-Germain, dat om 21.00 uur thuis tegen AS Monaco speelt, de tweede plek nog overnemen van Lyon.

Lille speelt de return tegen Ajax komende donderdag in de Johan Cruijff ArenA. Eerder deze week wonnen de Amsterdammers de heenwedstrijd in Frankrijk met 1-2.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de prachtige goal van Tonny Vilhena te bekijken.

Wereldgoal Vilhena baat Krasnodar niet

In de achtste finales van het Russische bekertoernooi bracht Vilhena Krasnodar in de slotfase tegen Sochi via een schitterende goal terug in de wedstrijd. De middenvelder schoot de bal vanaf zo'n 30 meter in de rechterbovenhoek.

Voor Vilhena was het zijn eerste doelpunt voor Krasnodar sinds 18 september. Toen maakte hij tegen FC Khimki (7-2-zege) zijn enige competitietreffer van dit seizoen.

Ondanks het doelpunt van Vilhena ging Krasnodar met 1-2 onderuit door treffers van Anton Zabolotnyi en Joãzinho, die eerder in de tweede helft voor Sochi scoorden.