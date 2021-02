PSV is zondag in de Eredivisie ontsnapt aan nieuw puntenverlies. De Eindhovenaren draaiden een achterstand om en wonnen dankzij invallers Donyell Malen en Mario Götze en twee late doelpunten in een enerverende topper van Vitesse: 3-1.

Vitesse kwam al vroeg op voorsprong door een treffer van Armando Broja. De Albanees schoot de bal met een diagonale schuiver al vroeg in de hoek na een goede Vitesse-aanval. Diezelfde Broja miste in de 28e minuut een enorme kans door voor open doel op de paal te schieten.

Ook PSV kreeg in de eerste helft flinke kansen, maar Yorbe Vertessen faalde na een fout van Vitesse-doelman Remko Pasveer eveneens voor open doel en ook Eran Zahavi wist niet te profiteren van defensief geklungel bij de Arnhemmers. Scheidsrechter Björn Kuipers draaide een penalty voor Vitesse terug en Oussama Tannane raakte de paal.

Na de rust nam de druk van PSV toe en dat leverde halverwege de tweede helft ook de gelijkmaker op. Malen, die op de bank was begonnen, schoot raak na een goede combinatie. In de slotfase waren er nog kansen voor Zahavi en Malen. Götze tikte vlak voor tijd de 2-1 binnen op aangeven van Malen en zorgde een minuut later ook voor de 3-1.

PSV heeft nu drie punten minder dan koploper Ajax, maar de Amsterdammers hebben twee duels minder gespeeld en komen later op de dag in actie tegen Sparta Rotterdam (aftrap 20.00 uur). Vitesse, dat voor de vijfde wedstrijd op rij in de competitie niet won, blijft de nummer vijf.

Voor PSV, dat donderdag in de Europa League een 4-2-achterstand tegen Olympiacos moet zien weg te werken, gaat de Eredivisie volgende week zondag verder met de topper in eigen huis tegen Ajax (aftrap 14.30 uur). Vitesse krijgt een dag eerder om 20.00 uur bezoek van VVV-Venlo.

Armando Broja viert zijn treffer tegen PSV. Armando Broja viert zijn treffer tegen PSV. Foto: Pro Shots

Beide ploegen missen voor open doel, Broja scoort wel

PSV-coach Roger Schmidt had zijn elftal flink gewijzigd en koos voor een 5-3-2-systeem. De geblesseerde Olivier Boscagli werd vervangen door Timo Baumgartl. Malen, Götze, Philipp Max en Jordan Teze begonnen op de bank. Het viertal werd vervangen door respectievelijk Vertessen, Adrian Fein, Mauro Júnior en Erick Gutiérrez. Pablo Rosario begon als extra centrale verdediger.

De tactische omzetting van Schmidt hielp PSV in de openingsfase niet, want de Eindhovenaren kwamen al in de vierde minuut op achterstand. Broja was het eindstation van een goede Vitesse-aanval en schoot de bal op aangeven van Eli Dasa in de verre hoek: 0-1.

Daarna volgden grote kansen aan beide kanten. Vertessen leek in de twaalfde minuut te profiteren van een fout van keeper Pasveer, maar kreeg voor een open doel zijn voet niet goed achter de bal, waardoor Pasveer de bal kon oprapen.

Nadat Vertessen na een grote kans was afgevlagd (buitenspel) en Tannane net over had geschoten, kreeg Broja na een half uur spelen een enorme kans op de 0-2. De aanvaller pakte de bal af van Rosario en omspeelde Yvon Mvogo, maar schoot voor een leeg doel op de paal. Aan de andere kant wist Eran Zahavi niet te profiteren van geschutter achterin bij Vitesse.

Vlak voor rust leek Vitesse een penalty te krijgen na een overtreding van Gutiérrez op Broja. Na het bestuderen van de beelden besloot scheidsrechter Kuipers echter dat de overtreding net buiten het strafschopgebied werd gemaakt. De vrije trap van Tannane werd knap gekeerd door Mvogo en een paar tellen later schoot diezelfde Tannane op de paal.

Eran Zahavi baalt na een gemiste kans. Eran Zahavi baalt na een gemiste kans. Foto: Pro Shots

PSV krijgt na rust overhand

Schmidt gooide zijn elftal in de rust om en bracht topscorer Malen en linksback Max. Rosario schoof door naar het middenveld, waardoor PSV weer met vier verdedigers en vier middenvelders ging spelen.

PSV kreeg wel meer grip op de wedstrijd, maar tot een hoop uitgespeelde kansen leidde het niet. Zahavi zag een volley wel geblokt worden door Riechedly Bazoer. Na ruim een uur spelen kwam ook Götze binnen de lijnen en dat leverde PSV wel direct succes op.

De Duitser, die afgelopen donderdag al zijn rentree had gemaakt voor PSV, vond Zahavi met een handig balletje en na goed klaarleggen van de Israëliër kon Malen met een hard schot voor de gelijkmaker zorgen: 1-1. Vlak daarvoor had Pasveer al knap een inzet van Max gekeerd.

Na de gelijkmaker nam de druk van PSV toe en loerde Vitesse meer op de counter. Zahavi schoot in het zijnet en Pasveer had ditmaal wel een antwoord op een hard schot van Malen. In de slotfase zag ook Zahavi een grote kans gekeerd worden door Pasveer.

Het leek in een gelijkspel te eindigen, maar Götze besliste anders. De middenvelder tikte van dichtbij de 2-1 binnen na een goede voorzet van Malen in de 86e minuut. De oud-speler van Bayern München en Borussia Dortmund kon een paar minuten later ook voor de 3-1 zorgen, omdat de eveneens ingevallen Ryan Thomas de bal alleen voor Pasveer op hem breed legde.

Mario Götze bezorgde PSV alsnog de zege. Mario Götze bezorgde PSV alsnog de zege. Foto: Pro Shots

