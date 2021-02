Internazionale heeft zondag een belangrijke slag geslagen in de strijd om het kampioenschap in de Serie A. De koploper rekende af met nummer twee en aartsrivaal AC Milan: 0-3. De voorsprong van Inter op Milan is nu vier punten.

Internazionale begon uitstekend aan de Derby della Madonnina en kwam na vijf minuten op voorsprong. Romelu Lukaku gaf een uitstekende voorzet op Lautaro Martínez, die helemaal vrij stond in het doelgebied en simpel raak kon koppen. Het was de vierde keer dit Serie A-seizoen dat de Belgische spits een assist gaf op Martínez.

In de eerste helft regende het vervolgens kansen. Voor AC Milan waren Zlatan Ibrahimovic (twee keer) en Theo Hernandez dicht bij de gelijkmaker. Voor Inter misten Lukaku, Ivan Perisic, Martínez en Milan Skriniar flinke mogelijkheden op de 0-2.

Nadat Inter-doelman Samir Handanovic vlak na rust een fraaie redding in huis had op een kopbal van Ibrahimovic, kwamen de bezoekers in de 57e minuut op 0-2: Martínez schoof een lage voorzet van Perisic tegen de touwen na goed werk van Christian Eriksen.

Het werd nog mooier voor Inter. Lukaku begon in de 66e minuut vlak over de middenlijn aan een rush en schoot de bal hard in de korte hoek voor de 0-3. Het was voor de spits zijn zeventiende treffer van het seizoen en daarmee is hij de topscorer in de Serie A. In de slotfase bleven grote kansen en doelpunten in Milaan uit.

Bram Nuytinck bezorgde Udinese een punt in de uitwedstrijd tegen Parma. De dertigjarige verdediger kopte tien minuten voor tijd raak uit een vrije trap van Thomas Ouwejan. Nuytinck bepaalde met zijn kopbal de eindstand op 2-2.

