Sc Heerenveen heeft zondag de fraaie bekerzege midweeks tegen Feyenoord geen mooi vervolg kunnen geven in de Eredivisie. De Friezen kwamen in eigen huis, net als de afgelopen drie edities, niet verder dan 1-1 in de Derby van het Noorden tegen FC Groningen. In de strijd tegen degradatie boekte RKC Waalwijk een belangrijke zege op Heracles Almelo: 3-0.

Heerenveen had zich woensdag tegen Feyenoord in het bekertoernooi in de laatste tien minuten teruggeknokt van een 1-3-achterstand en won in de reguliere speeltijd nog met 4-3 voor een plek in de halve finales.

Een comeback was tegen FC Groningen niet nodig. De formatie van trainer Johnny Jansen domineerde in de eerste helft. Joey Veerman raakte met een hard schot nog de paal, maar op slag van rust tekende Siem de Jong wel voor de 1-0.

De 32-jarige middenvelder, die tegen Feyenoord goud waard was door de winnende treffer te maken, was het eindstation van een mooie aanval en schoot na een slimme pass van Henk Veerman raak in de korte hoek.

Na de pauze nam FC Groningen het initiatief helemaal over van Heerenveen. De bezoekers, die trainer Danny Buijs moesten missen vanwege thuisquarantaine, raakten de lat via een kopbal van Jørgen Strand Larsen.

De gelijkmaker hing de hele tweede helft in de lucht en acht minuten voor tijd viel die ook. Tomas Suslov schoot de bal hard in de verre hoek, buiten het bereik van Heerenveen-doelman Erwin Mulder. In de slotfase ging vooral Groningen nog op jacht naar de 1-2, maar die goal viel niet.

RKC boekte een belangrijke thuiszege op Heracles. Foto: Pro Shots

RKC neemt afstand van Willem II en ADO

RKC Waalwijk heeft in de strijd tegen degradatie een belangrijke overwinning geboekt op Heracles Almelo. Door de 3-0-zege heeft de ploeg van trainer Fred Grim nu negen punten meer dan nummer zestien Willem II en nummer zeventien ADO Den Haag.

De Brabanders kwamen dankzij Ola John al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. De aanvaller kapte zich vrij en schoof de bal vervolgens in de hoek achter Heracles-doelman Janis Blaswich. Halverwege de eerste helft werd de marge verdubbeld. Lennerd Daneels was het eindstation van een vlotlopende aanval.

Heracles ging wel op jacht naar de aansluitingstreffer, maar grote kansen bleven uit. RKC sloeg een kwartier voor tijd voor de derde keer toe: Richard van der Venne kapte zich vrij en schoot de bal met links in de verre hoek: 3-0.

