FC Barcelona heeft zondag niet optimaal weten te profiteren van de nederlaag van koploper Atlético Madrid in La Liga. De ploeg van trainer Ronald Koeman verspeelde in de slotfase een voorsprong tegen Cádiz CF in de recordwedstrijd van Lionel Messi: 1-1.

De 33-jarige Messi speelde tegen laagvlieger Cádiz zijn 506e competitieduel voor Barcelona. Daarmee pakte hij het record af van oud-middenvelder Xavi, die tussen 1998 en 2015 tot 505 optredens voor de Catalanen kwam in La Liga.

Na 32 minuten luisterde Messi zijn recordduel op met een doelpunt. De Argentijn mocht aanleggen voor een strafschop na een overtreding op Pedri en mikte de bal in de linkerhoek. Zijn schot was zwak, maar doelman Jeremías Ledesma had al voor de andere hoek gekozen.

Na rust verzuimde het dominante Barcelona de wedstrijd te beslissen en kwam Cádiz nog op gelijke hoogte. Clément Lenglet maakte een wat lompe overtreding aan de rand van het strafschopgebied, waarna Álex in de 89e minuut vanaf de stip de 1-1 aantekende.

Frenkie de Jong stond zoals gebruikelijk in de basis bij Barcelona en speelde de hele wedstrijd. Rechtsback Sergiño Dest, die dinsdag in de achtste finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain (1-4) geen beste indruk maakte, stond ook aan de aftrap en werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald door Koeman.

FC Barcelona verzuimde de achtste competitiezege op rij te boeken. Atlético, dat zaterdag met 0-2 van Levante verloor, heeft nu acht punten meer dan nummer drie Barcelona. Real Madrid staat tweede op drie punten van stadgenoot Atlético, dat wel een duel meer gespeeld heeft dan Real én Barcelona.

