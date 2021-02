De spelers van NEC merkten zondag hoe erg ze het publiek de afgelopen maanden hebben gemist in de stadions. Voor dertienhonderd toeschouwers verloor de ploeg uit Nijmegen met 1-2 van De Graafschap.

"Het mooiste moment was toen we voor de warming-up het veld opliepen en eindelijk weer mensen zagen zitten op de tribunes", zei NEC-aanvoerder Jordy Bruijn. "Dat gaf echt een kick."

Na maandenlang in lege en sfeerloze stadions te hebben gespeeld, mocht NEC in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap in het kader van de Fieldlab-experimenten weer een beperkt aantal fans ontvangen. Zo'n dertienhonderd seizoenkaarthouders zaten, verspreid over zes 'bubbels', op de tribunes van De Goffert.

"Het voelde weer zoals het hoort", aldus Bruijn. "Het stadion zat lang niet vol, maar beter iets dan niets."

"Het publiek geeft een extra steuntje in de rug. En bij uitwedstrijden, als iedereen tegen je is, zorgt dat ook voor een kick. Wat mij betreft is deze test dus volledig geslaagd. Al was het heel jammer dat we onze fans niet konden belonen voor hun komst."

Tien fans testten positief op coronavirus

NEC kreeg bij de Fieldlab-test toestemming om vijftienhonderd seizoenkaarthouders uit te nodigen. Omdat iedereen zich enkele dagen vóór en na de wedstrijd moest laten testen op het coronavirus, bleek de animo onder de fans beperkt.

De test op vrijdag leverde tien positieve gevallen op. Deze mensen konden de wedstrijd daardoor niet bezoeken. De sneltesten bij de ingangen van het Goffert-stadion leverden zondag louter negatieve uitslagen op.

"Dat zijn heel interessante data", zei Pieter Lubberts, programmamanager van Fieldlab Evenementen. "Van de dertienhonderd bezoekers hebben we er vooraf bijna 1 procent uit gehaald door het uitvoeren van een PCR-test."

'Publiek geeft andere dimensie aan wedstrijd'

Komende zondag wordt er bij de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd Almere City-SC Cambuur opnieuw een test met publiek gehouden. De wetenschappers van Fieldlab hebben vervolgens drie weken nodig om de data te analyseren, waarna er verder gekeken wordt naar vervolgstappen over de terugkeer van publiek in het stadion.

Fieldlab voert ook pilots uit in de cultuursector, in de hoop om snel terug te keren naar evenementen met publiek. Deze week werden er in het Beatrix Theater in Utrecht twee testevenementen gehouden en in maart volgen er tests in de Ziggo Dome in Amsterdam en op een festivalterrein in Biddinghuizen.

NEC-trainer Rogier Meijer zag in de slotfase dat zijn ploeg baat had bij de aanwezige fans. Opgezweept door het publiek kwam de thuisploeg in een slotoffensief nog bijna op 2-2 .

"Je speelt voetbal voor publiek. Het is fijn dat ze er weer waren, dat geeft een andere dimensie aan zo'n wedstrijd", aldus Meijer.

