PSV begint zondag met een flink gewijzigd elftal aan het thuisduel met Vitesse. Trainer Roger Schmidt stelt liefst zes nieuwe namen op ten opzichte van de Europa League-wedstrijd tegen Olympiacos van donderdag (4-2-nederlaag).

Verdedigers Olivier Boscagli, Jordan Teze en Philipp Max, middenvelders Ryan Thomas en Mario Götze en aanvaller Donyell Malen verdwijnen uit de basis. Zij worden vervangen door Timo Baumgartl, Nick Viergever, Mauro Júnior, Érick Gutiérrez, Adrian Fein en Yorbe Vertessen.

Teze, Max, Thomas, Götze en Malen zitten wel op de bank. Boscagli raakte in de eerst helft tegen Olympiacos geblesseerd en kan niet spelen tegen Vitesse. Mohamed Ihattaren haakte door ziekte en een lichte spierblessure op het laatste moment af voor de reis naar Griekenland en zit zondag ook niet bij de selectie.

"We hadden donderdag een pittige wedstrijd en ook een lange reis in de benen. Ik moet voorzichtig omgaan met mijn spelers", aldus Schmidt voor de wedstrijd. "Het is een goed moment om andere spelers een kans te geven. Andere spelers kunnen er later nog inkomen en zijn dan weer fris voor donderdag. Dat is het idee."

Viergever staat voor het eerst sinds eind november (1-0-zege op Sparta Rotterdam) in de basis bij een competitiewedstrijd. De 31-jarige verdediger kampte de afgelopen weken met een blessure.

Tannane kan gewoon spelen

Bij Vitesse is Oussama Tannane fit genoeg om te spelen. De spelmaker moest vorige week tegen FC Twente (0-2-nederlaag) aan het einde van de eerste helft gewisseld worden vanwege een blessure. Voorin krijgt Armando Broja weer de voorkeur boven Oussama Darfalou.

PSV-Vitesse begint om 16.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Mauro Júnior; Rosario, Sangaré; Gutiérrez, Fein; Zahavi, Vertessen.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Dasa, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Tannane, Bero; Broja, Openda.

