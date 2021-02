Bayer Leverkusen is zondag opnieuw tegen puntenverlies aangelopen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Peter Bosz kwam niet verder dan 1-1 tegen FC Augsburg.

Florian Niederlechner maakte al in de vijfde minuut de openingstreffertreffer voor Augsburg. Hij profiteerde van een enorme blunder van Leverkusen-doelman Niklas Lomb (zie video hieronder).

In de resterende 85 minuten maakte de formatie van Bosz zelden aanspraak op de gelijkmaker. De Nederlandse invaller Jeremie Frimpong kwam in de buurt, maar zag zijn harde uithaal een metertje over het doel van Augsburg vliegen. Diep in blessuretijd voorkwam Demarai Gray met een intikker na een lage voorzet de nederlaag: 1-1.

Met Jeffrey Gouweleeuw (Augsburg) en Timothy Fosu-Mensah (Leverkusen) negentig minuten op het veld had het duel een grote Nederlandse inbreng, Daley Sinkgraven bleef op de bank bij Leverkusen.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de blunder van Leverkusen-keeper Lomb.

Leverkusen won twee van laatste tien competitieduels

De ploeg van Bosz was eerder dit seizoen koploper in Duitsland en leed op 19 december pas de eerste nederlaag. Sindsdien heeft Leverkusen een zeer beroerde serie neergezet. Van de laatste tien Bundesliga-duels werden er slechts twee gewonnen, waardoor de ploeg is afgezakt naar de vijfde plek.

Ausgburg bevindt zich na het gelijkspel nog altijd de onderkant van de middenmoot. Later op de dag staan er nog twee duels op het programma in Duitsland: Hertha BSC-RB Leipzig en Hoffenheim-Werder Bremen.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Bundesliga