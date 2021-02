Trainer Dick Advocaat zet zijn vraagtekens bij de timing van het Feyenoord-bestuur om tegen de spelersgroep te vertellen dat er opnieuw een loonmaatregel wordt doorgevoerd. Dat nieuws werd vrijdag bekendgemaakt, twee dagen na de bekeruitschakeling tegen sc Heerenveen en vlak voor het Eredivisie-duel met FC Twente.

"Als het opgelost was geweest, dan was er niets aan de hand geweest. Maar het was nog niet opgelost en dan krijg je dit soort situaties. Het is moeilijk te meten of dit heeft doorgeëtterd in het elftal. Dat zal ik ze morgen vragen", zei Advocaat zondag tegen ESPN.

Het is de tweede keer dat de spelers van Feyenoord een loonoffer moeten brengen. Binnen de selectie is vrijdag verdeeld gereageerd op de maatregel, die voor de komende vier maanden geldt. Een tegenvoorstel bleef uit. Vorig jaar ging de hele selectie nog wél akkoord met salarisverlaging.

"Het bestuur zal een reden gehad hebben om het op dat moment tegen de groep te vertellen, maar dat moet wel opgelost worden. Ik wist wel dat er een gesprek zou komen, maar wist de uitkomst niet", vervolgde Advocaat.

Jens Toornstra wilde tegen ESPN weinig over de maatregel van het bestuur kwijt. "Ik heb me voorgenomen alleen over de wedstrijd te praten. Ik kan wel bevestigen dat we de mededeling gehad hebben en die hebben we aangehoord. We hebben geen kans gehad om het te accepteren of te weigeren, want het was een mededeling."

Dick Advocaat was niet tevreden over zijn ploeg tegen FC Twente. Dick Advocaat was niet tevreden over zijn ploeg tegen FC Twente. Foto: Pro Shots

Advocaat over duel met Twente: 'Dat was Comedy Capers'

Advocaat reageerde zondag ook op de wedstrijd tegen FC Twente. Feyenoord kwam in Enschede al vroeg met 2-0 achter, maar pakte toch nog een punt: 2-2. Advocaat was echter niet te spreken over het spel van zijn ploeg.

"Dat was zeer matig", vond de 73-jarige oefenmeester. "De tweede helft was wel beter, maar het was niet goed genoeg. Ik had het elftal wat ververst. Als je dan zo snel 2-0 achter staat, vraag je je af waarvoor. Dat is moeilijk aan te geven. Het lijkt wel of ze heel nerveus zijn."

"De eerste helft zat vol met fouten. De tweede helft wilde ons centrale duo (Uros Spajic en Marcos Senesi, red.) nog meewerken aan een goal voor Twente. Dat was Comedy Capers." Luciano Narsingh miste nog een paar grote kansen voor Twente. "Dat hadden we met hem afgesproken", aldus Advocaat met een glimlach over de Feyenoord-huurling.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie