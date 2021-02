Leicester City blijft door een 1-2-zege op Aston Villa bovenin meedoen in de Premier League. Ook West Ham United is nog altijd op koers voor een Champions League-ticket na een 2-1-zege op het dolende Tottenham Hotspur.

Leicester City stond halverwege de eerste helft al op 0-2 tegen Aston Villa dankzij treffers van James Maddison (afstandsschot) en Harvey Barnes (rebound).

De thuisploeg kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Bertrand Traoré. Hoewel de oud-spits van Vitesse en Ajax in kansrijke positie uitgleed, kon hij de bal toch langs Leicester-doelman Kasper Schmeichel krijgen.

Door de overwinning klimt Leicester voorlopig naar de tweede plek in de Premier League. Manchester United kan later op de dag weer langszij komen, als het de thuiswedstrijd tegen Newcastle (20.00 uur) weet te winnen. Eerst staat nog het duel tussen Arsenal en koploper Manchester City (17.30 uur) op het programma.

Feest bij West Ham na een treffer tegen Tottenham. Foto: Pro Shots

West Ham beste ploeg van Londen na derbywinst op 'Spurs'

West Ham kwam dankzij treffers van Michail Antonio vroeg in de eerste helft en Jesse Lingard kort na rust op een 2-0-voorsprong in het London Stadium. Na de aansluitingstreffer van Lucas Moura in de 64e minuut was Tottenham nog een aantal keren dicht bij de gelijkmaker.

Zo raakte Gareth Bale met een fraai afstandsschot de bovenkant van de lat en trof Son Heung-min in blessuretijd de paal. Steven Bergwijn was niet van de partij, de Oranje-international werd door manager José Mourinho buiten de selectie gelaten.

Dankzij de krappe thuiszege passeert West Ham stadgenoot Chelsea op de ranglijst. De ploeg van David Moyes bezet de vierde plek, die aan het einde van het seizoen een ticket voor de Champions League oplevert.

West Ham is momenteel de beste club uit Londen in de Premier League. Tottenham leed al zijn vijfde nederlaag in de laatste zes competitieduels en is afgezakt naar de negende plek. De Londense clubs Arsenal (tiende), Crystal Palace (veertiende) en Fulham (achttiende) presteren nog minder.

