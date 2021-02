Manchester United heeft na twee gelijke spelen weer eens gewonnen in de Premier League. De ploeg van de nog geblesseerde Donny van de Beek was met 3-1 te sterk voor Newcastle United. Koploper Manchester City won met 0-1 van Arsenal en boekte de achttiende zege op rij in alle competities.

Marcus Rashford zorgde na een half uur voor het hoogtepunt van de wedstrijd bij Manchester United-Newcastle United. De aanvaller van de thuisploeg poortte zijn tegenstander Emil Krafth, omspeelde de Zweed nog een keer en schoot knap raak in de korte hoek: 1-0.

Newcastle kwam snel op 1-1 via Allan Saint-Maximin, maar in de tweede helft pakte United de zege door goals van Daniel James en Bruno Fernandes (penalty).

Bij Arsenal-Manchester City tekende Raheem Sterling al na 77 seconden voor de enige treffer van de wedstrijd. De 1,70 meter lange aanvaller kopte raak uit een voorzet van Riyad Mahrez.

De verdediging van City zorgde er in het restant van de wedstrijd in het Emirates Stadium voor dat de zege van de ploeg van Josep Guardiola nooit echt in gevaar kwam. Arsenal kwam maar tot zeven schoten, waarvan slechts één tussen de palen.

City heeft nu dertien Premier League-zeges op rij geboekt en is hard op weg naar de titel. De koploper heeft een voorsprong van tien punten op nummer twee Manchester United en nummer drie Leicester City.

City-aanvaller Raheem Sterling viert zijn winnende treffer tegen Arsenal. City-aanvaller Raheem Sterling viert zijn winnende treffer tegen Arsenal. Foto: ANP

Leicester en West Ham blijven op koers voor CL-ticket

Leicester City won eerder op zondag met 1-2 van Aston Villa. De bezoekers stonden halverwege de eerste helft al op 0-2 dankzij treffers van James Maddison (afstandsschot) en Harvey Barnes (rebound).

De thuisploeg kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Bertrand Traoré. Hoewel de oud-spits van Vitesse en Ajax in kansrijke positie uitgleed, kon hij de bal toch langs Leicester-doelman Kasper Schmeichel krijgen.

West Ham rekende thuis met 2-1 af met het dolende Tottenham Hotspur. Michail Antonio zette 'The Hammers' vroeg in de eerste helft op voorsprong en Jesse Lingard maakte kort na rust de 2-0. De 'Spurs kwamen niet verder dan de aansluitingstreffer van Lucas Moura in de 64e minuut.

West Ham United is momenteel de beste club van Londen en heeft met een vierde plek op vier punten van Manchester United en Leicester City nog alle zicht op een plek in de Champions League.

Feest bij West Ham na een treffer tegen Tottenham. Feest bij West Ham na een treffer tegen Tottenham. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Premier League