De KNVB moet de UEFA op 5 april laten weten hoeveel toeschouwers het verwacht te kunnen ontvangen bij de vier EK-wedstrijden van komende zomer in Amsterdam. De bond moet daarnaast een back-upscenario indienen, voor het geval de coronasituatie in Nederland in de laatste weken voor het EK flink verandert.

"Ik heb een heel onrealistische droom en dat is 50.000 man in de Johan Cruijff ArenA", zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB en toernooidirecteur in Amsterdam. "Daar doe je het altijd voor, maar ik snap dat dit in juni niet kan. Ik ben realistisch: het moet veilig en verantwoord. Het zijn moeilijke processen."

"De absolute ondergrens is de situatie zoals we die in september hadden, met toeschouwers op 1,5 meter van elkaar. Toen konden er zo'n vijftienduizend mensen in het stadion. Dat moet komende zomer ook makkelijk kunnen op een goede manier. We zoeken naar een innovatief en creatief scenario. We zijn ambitieus, maar ook realistisch."

De Fieldlab-evenementen, zoals zondag in Nijmegen NEC-De Graafschap met twaalfhonderd fans op de tribune, zijn bedoeld om te kijken wat er mogelijk is. "Waar we keihard voor werken en waarvoor we ook deze Fieldlab-onderzoeken doen, is om ergens tussen de 20 en 100 procent bezetting uit te komen. Hoe hoger, hoe beter", aldus De Jong.

"Iedere supporter meer betekent meer sfeer. Wij zetten ons samen met alle betrokken partijen in voor iedere bezette stoel extra. Kijk, 15.000 toeschouwers is hartstikke mooi. 25.000 is mooier, 40.000 nog mooier en 50.000 natuurlijk het allermooiste. Waar we op uit gaan komen? Ik hoop zo hoog mogelijk."

Arts-microbioloog Voss gaat uit van fans op EK

Volgens arts-microbioloog Andreas Voss, hoofdonderzoeker van de Fieldlab-evenementen, is het de bedoeling dat de KNVB de resultaten van de experimenten kan meenemen in de plannen die op 5 april besproken worden met de UEFA.

"Het zullen dan nog niet de definitieve cijfers zijn, maar wel cijfers die kunnen helpen bij het maken van een keuze", zegt Voss. "Ik kan echt niet voorspellen hoeveel fans er bij het EK het stadion in mogen. Ik ga er niet van uit dat er 50.000 mensen zitten."

"Maar dát er mensen in het stadion zitten, daar ga ik wel van uit. De seizoenseffecten zijn in de zomer minimaal, de voorspellingen wijzen erop dat we dan weer op het laagste punt zitten wat betreft het aantal besmettingen."