Steven Berghuis is niet tevreden na het gelijkspel van Feyenoord zondag in de Eredivisie op bezoek bij FC Twente (2-2). De aanvoerder van de Rotterdammers zag zijn ploeg een hoop foute keuzes maken aan de bal.

"We komen goed weg. Het is nooit een felicitatie waard als je 2-2 speelt. We waren heel slordig. De eerste twee goals gaven we zo weg en er waren meer momenten dat we bal zomaar in de voeten van een Twente-speler speelden", zei Berghuis na afloop van het duel tegen ESPN.

Feyenoord kwam door geschutter in de verdediging al vroeg op een 2-0-achterstand in Enschede, maar nam door doelpunten van Jens Toornstra en Berghuis (strafschop) alsnog een punt mee terug naar Rotterdam.

"We konden de ruimtes niet vinden. Het was gewoon heel erg slordig. Ik kan alleen voor mezelf antwoord geven hoe dit komt, maar ik voelde aan het einde van de wedstrijd wel vermoeidheid", vervolgde Berghuis.

Feyenoord werd woensdag op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de kwartfinale van de beker (4-3-verlies bij sc Heerenveen). Berghuis, die bij een 1-3-voorsprong een rode kaart kreeg, wil het puntenverlies van zondag niet koppelen aan het resultaat in Friesland.

"Natuurlijk was de bekeruitschakeling een klap. Dat is pijnlijk geweest. Je moet door en daarom ben je ook prof. Uit elk dieptepunt kan je herrijzen en daar hou je je aan vast. We zijn natuurlijk wel met elkaar bezig, maar het is niet gelukt om het om te draaien", aldus Berghuis.

