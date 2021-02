Feyenoord heeft zondag in de Eredivisie duur puntenverlies geleden. De Rotterdammers kwamen in een duel vol fouten niet verder dan 2-2 bij FC Twente en raken achterop in de strijd om de rechtstreekse tickets voor Europees voetbal.

FC Twente sloeg al vroeg in het duel twee keer toe dankzij een benutte strafschop van clubtopscorer Danilo en een intikker van Tyrone Ebuehi. Bij beide doelpunten had nota bene Feyenoord-huurling Luciano Narsingh een hoofdrol.

Jens Toornstra deed halverwege de eerste helft met een prachtige uithaal wat terug. Na de pauze miste Narsingh twee enorme kansen en kwam Feyenoord langszij door een rake penalty van Steven Berghuis. Queensy Menig kreeg in de slotfase nog de grootste kans op de winnende treffer.

Het lukte Twente voor de achtste keer op rij niet om thuis te winnen. Dat gebeurde voor het laatst op 31 oktober (5-1 tegen PEC Zwolle). Daarna volgden twee gelijke spelen (tegen PSV en sc Heerenveen) en vijf nederlagen (tegen RKC, AZ, Sparta, Ajax en VVV). Feyenoord leed voor de vierde keer in de laatste zes duels puntenverlies.

Feyenoord wipt door het gelijkspel wel over Vitesse heen en staat nu vierde, maar verliest de aansluiting met PSV en AZ. Voor Feyenoord gaat de Eredivisie woensdag verder met de inhaalwedstrijd bij FC Groningen (aftrap 18.45 uur). Twente speelt zaterdag om 21.00 uur de derby op bezoek bij Heracles Almelo.

Feyenoord door geschutter op achterstand

Feyenoord wilde zich in Enschede herstellen van de pijnlijke bekernederlaag woensdag tegen sc Heerenveen (4-3), maar de Rotterdammers kenden een dramatische start van de wedstrijd tegen Twente.

Uros Spajic leverde de bal in de twaalfde minuut zomaar in bij Danilo en niet veel later kreeg Twente een penalty: Narsingh ging over het been van Marcos Senesi. Danilo, die sinds 19 december niet meer had gescoord, faalde niet en zorgde voor de 1-0.

Een minuut later was het weer raak voor de ploeg van trainer Ron Jans. Narsingh gaf de bal voor en Ebuehi tikte de bal bij de tweede paal binnen: 2-0. Het was voor de verdediger zijn eerste treffer in dienst van Twente.

De hoop van Feyenoord op eerherstel leek al vroeg vervlogen, maar Toornstra deed uit het niets wat terug voor de bezoekers. De middenvelder reageerde attent op een afvallende bal en knalde prachtig raak in de bovenhoek: 2-1.

De aansluitingstreffer deed Feyenoord goed. De formatie van Dick Advocaat had meer de bal en was vaker op de helft van Twente te vinden, maar kansen op de gelijkmaker bleven voor rust uit. Alleen Narsingh was met een schot nog enigszins dicht bij een treffer voor Twente.

Danilo schoot vanaf de stip de 1-0 binnen. Danilo schoot vanaf de stip de 1-0 binnen. Foto: Pro Shots

Geklungel bij Twente brengt Feyenoord langszij

Ook in het begin van de tweede helft was er een hoofdrol voor Narsingh. Na een pass van Spajic leverde Senesi door een slechte aanname de bal in bij Narsingh. De Twente-aanvaller ging alleen af op Nick Marsman, maar schoot de bal op de voet van de Feyenoord-doelman.

Na een klein uur spelen werd Narsingh opnieuw in het zadel geholpen door geschutter bij Feyenoord. Danilo pakte de bal af van Marsman en vond Narsingh voor het doel, maar de aanvaller kreeg het voor elkaar om de bal tegen Senesi, die nog net voor de doellijn stond, aan te schieten.

De 3-1 hing in de lucht, maar door geklungel bij Twente kwam Feyenoord weer naast de thuisploeg. Na een foute pass van Godfried Roemeratoe gleed Dario Dumic Luis Sinisterra naar de grond. Berghuis, die in de beker woensdag nog rood had gekregen, schoot beheerst raak: 2-2.

Feyenoord ging na de gelijkmaker op jacht naar meer en was ook dreigend voor het doel van Joël Drommel, maar tot echt grote kansen kwamen de bezoekers niet. Drommel moest nog wel ingrijpen bij een inzet van Toornstra en Mark Diemers schoot nog naast. Aan de andere kant profiteerde Menig bijna van slap verdedigen van Lutsharel Geertruida, maar zijn schuiver ging voorlangs.

Jens Toornstra tekende voor de aansluitingstreffer namens Feyenoord. Jens Toornstra tekende voor de aansluitingstreffer namens Feyenoord. Foto: Pro Shots

