NEC-De Graafschap was zondag de eerste wedstrijd sinds september vorig jaar waarbij publiek aanwezig was. Ruim duizend toeschouwers namen plaats op de tribune bij het duel in de Keuken Kampioen Divisie en zagen De Graafschap met 1-2 winnen.

De fans moesten zich op vrijdag laten testen op het coronavirus en zullen vijf dagen na de wedstrijd opnieuw een PCR-test krijgen.

Bij de wedstrijd van NEC werd een test van Fieldlab gehouden. Het publiek werd opgedeeld in zes verschillende bubbels en er wordt geregistreerd met hoeveel mensen iedereen in contact komt binnen de anderhalve meter.

De fans dienden zich zo normaal mogelijk te gedragen, zoals ze voor de corona-uitbraak gewend waren. Er waren vijftienhonderd kaarten beschikbaar, maar slechts 1.150 mensen wilden deelnemen aan het testevenement.

Alle toeschouwers droegen een keycord met daaraan een tag, die registreerde met hoeveel mensen iedereen in contact komt. Zo wil Fieldlab onderzoeken wat de veiligste manier is om evenementen te organiseren.

De fans van NEC zagen hun ploeg met 1-2 verliezen, mede dankzij deze treffer van Ted van de Pavert. Ook Daryl van Mieghem scoorde voor de ploeg uit Doetinchem. Elayis Tavsan was trefzeker voor de thuisclub.