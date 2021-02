Ajax-Sparta Rotterdam ·

37' GOAL Ajax! 2-0



Via Daley Blind en Edson Álvarez komt de bal bij Haller, die zijn tweede doelpunt van de avond maakt. Ook hier kijkt de VAR even of er geen sprake is van buitenspel, maar deze goal gaat wél door. Haller schroeft zijn uitstekende cijfers in dienst van Ajax dus nog iets verder op.