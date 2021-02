PSV-Vitesse ·

31' Niet voor het eerst deze Eredivisie-zondag zijn we getuige van een foutenfestival en ditmaal ontsnapt Vitesse. Na slecht uitverdedigen ziet Eran Zahavi keeper Remko Pasveer redden bij een schot van dichtbij en in de rebound wordt een inzet van Érick Gutiérrez geblokt. Het is nog altijd 0-1.