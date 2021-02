FC Twente-Feyenoord ·

12' Penalty FC Twente! Uros Spajic levert de bal in de opbouw zo in bij Danilo, die vervolgens op zijn beurt Narsingh wegstuurt. De Feyenoord-huurling valt vervolgens in het strafschopgebied over het been van Marcos Senesi en dus wijst Makkelie naar de stip.