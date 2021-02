Leroy Fer en Lutsharel Geertruida beginnen zondag op de bank bij Feyenoord. Orkun Kökçü en Bart Nieuwkoop staan op hun plek in de basis bij het uitduel met FC Twente (aftrap 12.15 uur).

Ten opzichte van het midweekse bekerduel met sc Heerenveen (4-3-nederlaag) voert trainer Dick Advocaat nog een derde wijziging in zijn opstelling door. Uros Spajic keert terug in de basis en verdringt Eric Botteghin naar de bank.

Nick Marsman is fit genoeg bevonden om het doel te verdedigen in de Grolsch Veste. Net als de andere doelman Justin Bijlow was hij vrijdag nog een vraagteken voor de wedstrijd tegen Twente. Bijlow behoort niet tot de selectie.

Advocaat kiest in de spits opnieuw voor Bryan Linssen. Daardoor zittten er met Nicolai Jørgensen, Lucas Pratto en Róbert Bozeník wederom drie centrumaanvallers op de bank.

Feyenoord hoopt in Enschede een roerige week positief af te sluiten. Na de tumultueuze bekernederlaag tegen Heerenveen, ingeleid door een rode kaart voor aanvoerder Steven Berghuis, was er deze week een conflict tussen de clubleiding en de spelers over een nieuw salarisoffer in coronatijd.

Luciano Narsingh wordt sinds de winterstop door Twente gehuurd van Feyenoord. Foto: Pro Shots

Twente met Feyenoord-huurling Narsingh

FC Twente-coach Ron Jans houdt vast aan het elftal dat vorige week met 0-2 bij Vitesse won. Dat betekent dat rechtsbuiten Luciano Narisgh een basisplaats heeft tegen de club die hem verhuurt.

Opstelling Twente: Drommel; Ebuehi, Dumic, Pierie, Oosterwolde; Zerrouki, Bosch, Roemeratoe; Narsingh, Danilo, Menig.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop, Senesi, Spajic, Malacia; Diemers, Toornstra, Kökçü; Berghuis, Linssen, Sinisterra.