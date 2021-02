PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen kan begrip opbrengen voor het besluit van de directie om trainer John Stegeman zaterdag te ontslaan. De verdediger vindt wel dat zijn ploeg de coach in de steek heeft gelaten.

"De druk wordt op een gegeven moment zo groot dat je het niet meer kunt tegenhouden", zei Van Polen zondag in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Het is triest dat het zo werkt in de voetballerij dat dan de trainer eruit gaat. Maar je kunt geen 25 spelers ontslaan."

Het was al bekend dat de 44-jarige Stegeman na dit seizoen zou vertrekken bij PEC, maar de Epenaar stond door een reeks teleurstellende resultaten al langer onder druk in Zwolle. De nederlaag van zaterdag bij FC Emmen, dat de eerste Eredivisie-zege van het seizoen boekte, was de druppel die de emmer deed overlopen.

"We zitten nu een beetje in een rouwstemming op de club. Iedereen zit elkaar een beetje aan te gapen van: wat nu?", aldus Van Polen. "Je laat wel je trainer vallen en dat voelt denk ik iedereen bij ons zo. Bij vlagen lieten we wel goede dingen zien, maar tegen FC Emmen was het voetbal heel matig."

John Stegeman werd zaterdagavond na het verlies bij FC Emmen ontslagen door PEC Zwolle.

'Stegeman is een heel goed mens'

Van Polen voelde wel al langer aan dat Stegeman niet meer met het volste vertrouwen voor de groep stond. De 'Blauwvingers' boekten dit kalenderjaar nog maar één overwinning, leden vier nederlagen en speelden vier keer gelijk.

"Onzeker is een groot woord, maar ik miste bij de trainer op een gegeven moment dat hij boven de situatie stond. Hij is echt een heel goed mens en misschien is er nu een soort last van zijn schouders gevallen. Ik hoop dat het zo voelt voor hem", vervolgde Van Polen.

"We hadden gehoopt dat hij door de voordeur weg zou kunnen gaan, maar dat is niet gelukt. We hebben hem daarbij wel in de steek gelaten. De knop moet snel om, want vrijdag spelen we al tegen sc Heerenveen."

PEC Zwolle bezet op dit moment de dertiende plek in de Eredivisie met 23 punten. De Zwollenaren staan daarmee nog wel ruim boven de degradatiezone.

