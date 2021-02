AZ richt zich na de 1-4-zege op VVV-Venlo vol op de tweede plaats in de Eredivisie. Met de derde overwinning op rij heeft de ploeg van trainer Pascal Jansen een moeizame fase definitief achter zich gelaten.

"We hebben deze week tegen elkaar uitgesproken dat we de best of the rest willen worden", zei Jansen zaterdag tegen ESPN. "Ajax is dit seizoen het stabielst gebleken, die zijn uit zicht. Wij gaan met PSV, Feyenoord en Vitesse uitmaken wie de nummer twee gaat worden."

Ook AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners zei dat de tweede plaats en daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League in de resterende elf wedstrijden het doel is. "Natuurlijk, we doen het niet voor minder", aldus de middenvelder.

"Het is heel simpel: we willen voor het hoogst haalbare gaan", zei Koopmeiners. "We zijn nu aan een goede inhaalslag bezig. We kijken nu voor de tweede plaats en gaan PSV zeker in de nek hijgen."

Stand bovenin in de Eredivisie 1. Ajax 21-53 (+53)

2. PSV 22-47 (+27)

3. AZ 23-46 (+19)

4. Vitesse 22-42 (+13)

5. Feyenoord 21-41 (+22)

Jansen blij dat Boadu weer eens scoort

AZ slaagde er zaterdag in om Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis te neutraliseren en boekte een verdiende zege in Venlo. Toch nam de ploeg van Jansen pas echt afstand nadat VVV-verdediger Christian Kum rood had gekregen.

"Ik ben heel tevreden over hoe we het eerste deel van de eerste helft hebben gespeeld. We waren zeer geconcentreerd en speelden in een hoog tempo", zei Jansen. "Daarna kregen we een mindere fase, maar in de tweede helft konden we de wedstrijd weer naar ons toetrekken."

"Ik ben ook blij voor Myron Boadu dat hij het net weer heeft gevonden", zei de trainer. De twintigjarige spits maakte in Venlo zijn zevende en achtste treffer van het seizoen. De enkelvoudig Oranje-international benadert dit seizoen nog niet de vorm van vorig jaar, toen hij in 24 duels veertien goals maakte.

Na de overtuigende zege in Venlo weet AZ dat het dit weekend beter zal presteren dan minimaal één van de directe concurrenten. PSV en Vitesse spelen namelijk tegen elkaar, terwijl Feyenoord een lastige uitwedstrijd tegen FC Twente speelt.

"Als je zelf eerst speelt en je hebt gewonnen, dan is het altijd fijn om naar de concurrentie te gaan kijken", zei Jansen.

AZ viert een van de vier treffers in Venlo. AZ viert een van de vier treffers in Venlo. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie