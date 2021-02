Klaas-Jan Huntelaar hoopt zo snel mogelijk zijn rentree te maken bij Schalke 04, zeker nu de situatie van de hekkensluiter er steeds penibeler op wordt. De ploeg uit Gelsenkirchen verloor zaterdag de Revierderby van Borussia Dortmund (0-4) en staat stijf onderaan in de Bundesliga.

De 37-jarige Huntelaar verliet Ajax in januari om zijn oude club Schalke 04 te helpen in de strijd tegen degradatie, maar dat avontuur verloopt vooralsnog bijzonder teleurstellend. De spits speelde door blessureleed nog maar tien minuten, eind januari in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen (1-1).

Ondertussen blijft Schalke 04 dolende in de Bundesliga. De ploeg van trainer Christian Gross bleef tegen Dortmund voor de achtste opeenvolgende competitiewedstrijd zonder overwinning en is negen punten verwijderd van de veilige zestiende plek.

"De druk is aanwezig", erkende Huntelaar zaterdag in gesprek met het Duitse Sky. "Ik wil zo snel mogelijk weer op het veld staan. Door een scheurtje in mijn spiervezel moet ik nog wat langer wachten, maar hopelijk duurt het niet te lang. Ik geef alles om snel mijn rentree te maken en sta er positief in."

Huntelaar arriveerde in Gelsenkirchen met een kuitblessure die hij opliep bij Ajax, waardoor hij de eerste twee competitieduels sowieso moest missen. Na zijn rentree tegen Werder Bremen liep de 76-voudig international van Oranje een blessure aan zijn andere kuit op.

Schalke 04 speelde in het seizoen 1990/1991 voor het laatst op het tweede niveau van Duitsland. Huntelaar, die bezig is aan zijn laatste maanden als profvoetballer, stond tussen 2010 en 2017 al onder contract bij de Duitsers.

