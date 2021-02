Borussia Dortmund drukte hekkensluiter Schalke 04 zaterdag nog dieper in de degradatiezorgen door de Revierderby met 0-4 te winnen, maar toch hopen de 'Borussen' dat de grote rivaal uit Gelsenkirchen voor de Bundesliga behouden blijft.

"Het zou heel jammer zijn als we volgend seizoen geen derby meer hebben", zei Emre Can na de royale zege van Dortmund. "Ik hoop dat Schalke erin blijft, want iedereen weet wat deze wedstrijd betekent voor onze fans. De duels met Schalke zijn voor hen de belangrijkste wedstrijden van het seizoen."

Door de kansloze nederlaag tegen Dortmund moet Schalke 04 de komende periode boven zichzelf uitstijgen om degradatie te voorkomen. De ploeg van de geblesseerde Klaas-Jan Huntelaar staat laatste met negen punten.

Dat zijn acht punten minder dan nummer zeventien Mainz 05 en negen minder dan nummer zestien Arminia Bielefeld, dat bovendien een duel minder gespeeld heeft. De onderste twee ploegen in de Bundesliga degraderen rechtstreeks naar het tweede niveau.

Erling Haaland en Jadon Sancho zorgden voor een 0-2-ruststand in Gelsenkirchen.

Reus prijst 'machine' Haaland

Schalke 04 leek de eerste helft tegen Dortmund zonder tegentreffers door te komen, maar vlak voor rust sloegen Jadon Sancho en clubtopscorer Erling Haaland alsnog toe. Na rust bepaalden Raphaël Guerreiro en opnieuw Haaland de score op 0-4.

"We wilden hier heel graag drie punten pakken en daarmee een boodschap afgeven. Dat hebben we ook gedaan", zei Can. Marco Reus had vooral veel bewondering voor Haaland, die nu op zeventien competitietreffers staat dit seizoen.

"Erling is echt een machine", zei de aanvoerder, die zijn spits in de eerste helft zag scoren met een halve omhaal. "Hij heeft een enorme honger naar doelpunten, dat laat hij iedere wedstrijd weer zien. We hopen dat hij zo doorgaat."

