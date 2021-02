Manager Jürgen Klopp vindt dat er geen man overboord is na de pijnlijke 0-2-nederlaag van Liverpool in de Merseyside-derby. Rivaal Everton boekte zaterdag voor het eerst sinds 1999 een zege op Anfield en bezorgde 'The Reds' de vierde nederlaag op rij in de Premier League.

Liverpool leek door de Champions League-overwinning bij RB Leipzig (0-2) van dinsdag juist de weg omhoog te hebben gevonden, maar vier dagen later ging het alweer mis. Richarlison opende al in de derde minuut de score namens Everton en Gylfi Sigurdsson benutte zeven minuten voor tijd een strafschop.

"Bij het eerste doelpunt hadden we beter moeten verdedigen. Die goal bepaalde de wedstrijd en dat was echt onnodig. Maar we lieten ook genoeg goede dingen zien", benadrukte Klopp na de verloren derby in gesprek met Sky Sports.

"We waren alleen niet kalm genoeg. Als we een uur in detail over deze wedstrijd praten, dan kom je erachter dat 90 procent positief was. Maar 10 procent was niet goed en dat moeten we veranderen, want die 10 procent maakt het verschil in resultaat."

Richarlison zette Everton al vroeg op voorsprong. Foto: Pro Shots

Liverpool evenaart slechte reeks uit 1923

Het is dit seizoen wisselvalligheid troef bij Liverpool, maar de laatste weken lijkt de regerend landskampioen de weg helemaal kwijt. Deze maand werd ook al verloren van Brighton & Hove Albion (0-1), Manchester City (1-4) en Leicester City (3-1).

Het verlies tegen Everton betekende al de vierde opeenvolgende thuisnederlaag voor Liverpool in de competitie. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 1923. Liverpool verzuimde bovendien voor de vierde keer in de laatste vijf thuisduels te scoren.

"Ik weet hoe belangrijk deze wedstrijd is, en dat voelen we nu allemaal ook sterk", zei Klopp. "Maar vanaf zondag ga ik alleen verder met de goede dingen die we hebben laten zien. Op de beslissende momenten moeten we het alleen beter doen."

