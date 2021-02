PEC Zwolle hoopt snel een opvolger te presenteren voor de zaterdag ontslagen trainer John Stegeman. De club kijkt naar de korte en lange termijn en Gertjan Verbeek is een van de opties.

De 44-jarige Stegeman en PEC zouden na dit seizoen uit elkaar gaan, maar door de teleurstellende resultaten en het zwakke spel komt er nu per direct een einde aan de samenwerking. Het verlies zaterdag tegen hekkensluiter FC Emmen (3-2) deed de clubleiding besluiten in te grijpen.

Omdat sinds december duidelijk was dat Stegeman ging vertrekken, was PEC al in gesprek met potentiële nieuwe trainers.

"Sommige trainers stappen het liefste pas in de zomer in, het zou dus kunnen dat we eerst iemand zoeken voor de korte termijn", zegt Mike Willems, technisch manager van PEC. "Maar het kan ook dat we nu al een trainer vastleggen voor dit seizoen én daarna. Daar gaan we ons de komende dagen over beraden."

Een van de trainers waar PEC onlangs oriënterend mee gesproken heeft is Gertjan Verbeek en hij is nog steeds in beeld. "We hebben hem niet afgebeld", vertelt Willems. "Gertjan is vrij en hij staat op de lijst. We gaan ook kijken naar een lijst met opties om het seizoen af te maken."

Gertjan Veerbeek is clubloos en werkt momenteel als analist voor ESPN. Gertjan Veerbeek is clubloos en werkt momenteel als analist voor ESPN. Foto: ANP

'John is een goed mens'

Voor PEC, dat dertiende staat in de Eredivisie, is het nu eerst zaak niet in degradatiegevaar te komen, nadat de laatste vijf wedstrijden niet gewonnen werden. "De ploegen onder ons komen dichterbij", ziet Willems. "En er zit geen flow meer in het team, daarom is het nu beter dat de wegen van John en PEC scheiden."

Stegeman kreeg na de nederlaag in Emmen een appje van Willems met het verzoek bij terugkeer in Zwolle op kantoor te komen. "Toen voelde hij de boodschap waarschijnlijk al aankomen. We hebben hem medegedeeld dat we het seizoen niet samen afmaken."

Willems benadrukt dat het geen makkelijke boodschap was. "Als je iemand een klootzak vindt, is het niet zo moeilijk om daar afscheid van te nemen. Maar John is een goed mens en een fijne collega."