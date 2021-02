PEC Zwolle heeft trainer John Stegeman ontslagen, zo meldt de club zaterdagavond. Eerder op de avond verloren de Zwollenaren met 3-2 van hekkensluiter FC Emmen.

In december maakte PEC al bekend dat het contract van Stegeman niet verlengd werd. De 44-jarige coach en de club zouden na dit seizoen uit elkaar gaan, maar door de teleurstellende resultaten komt er nu per direct een einde aan de samenwerking. PEC schrijft dat het snel een nieuwe trainer hoopt te presenteren.

Stegeman was eerder hoofdtrainer bij Heracles Almelo en Go Ahead Eagles, dat de grote rivaal is van PEC. Zijn overgang naar Zwolle medio 2019 lag gevoelig en in zijn eerste jaar bij PEC kon hij met een vijftiende plaats niet overtuigen.

Momenteel is PEC de nummer dertien van de Eredivisie, nadat er al vijf wedstrijden op rij niet gewonnen is.

PEC Zwolle was zaterdag de eerste club die dit seizoen verloor van FC Emmen. Foto: Pro Shots

'We verliezen volledig terecht'

Door de nederlaag zaterdagavond tegen FC Emmen, dat dit seizoen nog niet had gewonnen, besloot de clubleiding van PEC dat er moest worden ingegrepen. Stegeman zelf oogde kort na het pijnlijke verlies in Drenthe weinig strijdbaar.

"We verliezen hier volledig terecht", zei Stegeman voor de camera van ESPN. "Met alle respect voor Emmen, maar wij moeten minimaal dezelfde strijdlust laten zien. Dan maken we kans om te winnen. Zo niet, dan word je eraf geragd."

"Het maakt niet of het tegen Emmen, tegen Ajax of wie dan ook is, dat moet je iedere wedstrijd doen. Ik vond ons te lief, te mat, te aardig. Het was gewoon niet goed. Zo win je geen wedstrijd in de Eredivisie."

Eenmaal terug in Zwolle hoorde Stegeman dat het zijn laatste wedstrijd was als trainer van PEC, dat vrijdag weer in actie komt. De KNVB-bekerwinnaar van 2014 speelt dan thuis tegen sc Heerenveen.