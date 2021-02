De opmars van Fortuna Sittard in de Eredivisie duurt voort. De Limburgse club boekte in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag de zesde overwinning (2-0) na de winterstop en staat daardoor in het linkerrijtje.

Door de winst in eigen stadion - na treffers van Lisandro Semedo en Sebastian Polter - steeg Fortuna van de tiende naar de negende plek, al kan de ploeg van Sjors Ultee zondag nog gepasseerd worden door sc Heerenveen en Heracles Almelo.

De play-offs om Europees voetbal lijken haalbaar voor Fortuna, dat begin dit seizoen nog leek te moeten gaan strijden tegen degradatie. Na het ontslag van trainer Kevin Hofland in november werd de opmars ingezet.

Voor ADO is het ontlopen van degradatie dit seizoen wel het maximaal haalbare. De ploeg van trainer Ruud Brood heeft vier punten voorsprong op hekkensluiter FC Emmen, dat zaterdag tegen PEC Zwolle de eerste zege van het Eredivisie-seizoen boekte.

Sebastian Polter juicht na de 1-0 van Lisandro Semedo. Sebastian Polter juicht na de 1-0 van Lisandro Semedo. Foto: Pro Shots

El Khayati krijgt basisplaats bij ADO

Fortuna kwam zaterdag tegen ADO na 25 minuten op voorsprong. Semedo kreeg de bal in het strafschopgebied aangespeeld door Mats Seuntjens en passeerde doelman Martin Fraisl, die ADO vorige week met een groot aantal reddingen een punt bezorgde tegen PSV.

Bij de club uit Den Haag stond de teruggekeerde Abdenasser El Khayati in de basis. De spelmaker, in zijn eerste periode zo belangrijk voor ADO, kon zich niet onderscheiden.

De ploeg van trainer Ruud Brood wist amper kansen te creëren. Invaller Ricardo Kishna schoot in de 79e minuut rakelings over het doel en dat was de eerste serieuze doelpoging van ADO. Even later viel de beslissing aan de andere kant, via een doelpunt in de 79e minuut van Polter.