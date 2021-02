VVV-Venlo-verdediger Christian Kum is zaterdag voor de zevende keer met een rode kaart van het veld gestuurd in de Eredivisie. De 35-jarige Duitser evenaarde daarmee een record in de hoogste voetbalklasse in Nederland.

Alleen Joey van den Berg, die in de Eredivisie uitkwam voor PEC Zwolle en sc Heerenveen, en Gregoor van Dijk (FC Groningen, Roda JC en FC Utrecht) kregen ook zo vaak een rode prent, maar zij zijn in tegenstelling tot Kum al gestopt.

Kum miste zaterdag tijdens de thuiswedstrijd tegen AZ (1-4-nederlaag) de bal en bracht vervolgens de doorgebroken Myron Boadu ten val. Scheidsrechter Jochem Kamphuis trok direct de rode kaart.

"Ik kan niet anders zeggen dan dat dit een terechte rode kaart was", zei Kum voor de camera van ESPN. "Ik kan er niet meer van maken. Het is wat het is. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Door mijn rode kaart was de wedstrijd wel klaar."

Christian Kum krijgt rood van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Christian Kum krijgt rood van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Foto: Pro Shots

Boadu in voetsporen van Robben en Van der Vaart

De centrale verdediger is al zijn hele carrière actief in Nederland. Hij debuteerde in 2005 namens ADO Den Haag in het betaald voetbal en stond daarna ook onder contract bij sc Heerenveen, FC Utrecht, Roda JC en dus VVV.

Het is alweer de tweede rode kaart van dit seizoen voor Kum. In oktober oktober werd hij van het veld gestuurd tijdens de historische 0-13-nederlaag tegen Ajax. VVV stond op dat moment nog 'slechts' op een 0-4-achterstand.

Overigens was er zaterdag bij VVV-AZ nog een bijzondere mijlpaal. AZ-spits Myron Boadu scoorde twee keer en staat nu in totaal op 25 Eredivisie-treffers. Deze eeuw waren alleen Rafael van der Vaart en Arjen Robben jonger dan Boadu (20 jaar en 37 dagen) op het moment dat ze hun 25e treffer noteerden in de Nederlandse competitie.