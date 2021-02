AZ heeft zaterdag op bezoek bij VVV-Venlo de derde overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen met 1-4 in De Koel en verkleinden de achterstand op nummer twee PSV, dat zondag thuis speelt tegen Vitesse, tot een punt.

Jesper Karlson zette AZ vroeg in de wedstrijd op een 0-1-voorsprong, maar door een treffer van VVV-middenvelder Christos Donis was het halverwege weer gelijk.

Hakon Evjen maakte in de 56e minuut 1-2 voor AZ, waarna VVV-verdediger Chris Kum rood kreeg. Het was de zevende rode kaart in de carrière van de 35-jarige oud-speler van ADO Den Haag, sc Heerenveen, FC Utrecht en Roda JC en dat is een evenaring van het Eredivisie-record van Joey van den Berg en Gregoor van Dijk.

Tegen tien spelers liep AZ door twee treffers van Myron Boadu eenvoudig uit naar 1-4. De afgelopen weken won de ploeg van trainer Pascal Jansen ook al van FC Emmen (0-1) en sc Heerenveen (3-1). Toch is de achterstand op koploper Ajax nog altijd groot. De Amsterdammers hebben zeven punten meer en twee wedstrijden minder gespeeld.

Eredivisie-speelronde 23 Vrijdag 20.00 uur: Willem II-FC Utrecht 0-6

Zaterdag 18.45 uur: FC Emmen-PEC 3-2

Zaterdag 20.00 uur: VVV-AZ 1-4

Zaterdag 21.00 uur: Fortuna-ADO 2-0

Zondag 12.15 uur: FC Twente-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: Heerenveen-FC Groningen

Zondag 14.30 uur: RKC-Heracles

Zondag 16.45 uur: PSV-Vitesse

Zondag 20.00 uur: Ajax-Sparta

Christian Kum verlaat gefrustreerd het veld na zijn rode kaart. Christian Kum verlaat gefrustreerd het veld na zijn rode kaart. Foto: Pro Shots

Evjen vervangt Stengs in basis

AZ begon zaterdag aardig tegen VVV en dat leidde in de vijftiende minuut tot een 0-1-voorsprong. Karlsson nam de bal prachtig aan en verschalkte doelman Thorsten Kirschbaum met een afstandsschot.

Tien minuten later was het weer gelijk. Terwijl er achterin bij AZ uiteraard voor Eredivisie-topscorer Georgios Giakoumakis werd gelet, was het de andere Griek van VVV die scoorde. Middenvelder Donis tekende kopte raak uit een vrije trap van Vito van Crooy (1-1).

Bij de volgende goal, in de 56e minuut was er weer een rol weggelegd voor Donis, maar dan een negatieve. Achterin raakte hij de bal verkeerd en Evjen profiteerde door de 1-2 te maken. Het was de eerste goal dit Eredivisie-seizoen van de Noor, die de afwezige Calvin Stengs verving in de basis.

Myron Boadu maakt liggend de 1-3. Myron Boadu maakt liggend de 1-3. Foto: ANP

Kum maakt overtreding op doorgebroken Boadu

Twee minuten later ging Kum in de fout. De ervaren VVV-verdediger miste de bal en maakte vervolgens een overtreding op de doorgebroken Boadu. Scheidsrechter Jochem Kamphuis trok rood en zo werd het een kansloze missie voor de ploeg van trainer Hans de Koning.

Boadu tekende in de 64e minuut voor de 1-3 voor AZ. De spits werkte de bal in tweede instantie liggend in het doel, nadat keeper Thorsten Kirchbaum niet goed ingreep.

Vijf minuten voor tijd maakte de enkelvoudig Oranje-international ook nog de 1-4 en dat was zijn 25e in totaal in de Eredivisie. Deze eeuw waren alleen Rafael van der Vaart en Arjen Robben jonger dan Boadu (20 jaar en 37 dagen) op het moment dat ze hun 25e treffer noteerden in de Nederlandse competitie.