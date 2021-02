FC Emmen is blij en opgelucht dat ze zaterdag eindelijk de eerste zege van dit seizoen hebben geboekt in de Eredivisie. De hekkensluiter won met 3-2 van PEC Zwolle.

"De RBC-kaart die we elke week voorbij hebben zien komen kan eindelijk weg. We hebben de laatste strohalm gepakt. Dit was echt onze allerlaatste kans", zei aanvoerder Michael de Leeuw voor de camera van ESPN.

FC Emmen stevende af op het diepterecord van RBC en Dordrecht'90 (tegenwoordig FC Dordrecht). Dordrecht'90 won in het seizoen 1994/1995 pas zijn 25e competitiewedstrijd en RBC herhaalde dit in het seizoen 2005/2006. FC Emmen voorkwam in het 23e competitieduel dezelfde serie.

"Eindelijk", verzuchtte De Leeuw. "We hebben nog een lange weg te gaan, maar dit is heerlijk. Ik denk dat we ook wel verdiend hebben gewonnen, al was het einde wel nog even billenknijpen. Dan gaat er in je hoofd wel de gedachte rond van het zal toch niet gelijk worden. Dat zou zwaar onterecht zijn geweest."

"PEC heeft twee vrije trappen erin geschoten, maar verder niet heel veel gecreëerd. Wij hadden de meeste kansen. De 1-0 van Adzic zat er fantastisch in en de 2-0 van mij was een mooie aanval. Dit geeft wel vertrouwen. Deze lijn moeten we doortrekken."

Jari Vlak juicht nadat hij FC Emmen op een 3-1-voorsprong heeft gezet tegen PEC Zwolle. Jari Vlak juicht nadat hij FC Emmen op een 3-1-voorsprong heeft gezet tegen PEC Zwolle. Foto: Pro Shots

'We zijn nu met één been opgestaan'

FC Emmen staat er ondanks de overwinning nog altijd wel slecht voor op de ranglijst. De Drenten hebben vier punten achterstand op nummer zestien ADO Den Haag, dat een play-offplek bezet en twee wedstrijden minder heeft gespeeld.

"Menigeen had ons al afgeschreven. We zijn nu met één been opgestaan, we leven nog. Ik ben heel blij. Als je wint en daarnaast ook goed voetbalt, dan geeft dat een heel goed en voldaan gevoel", vertelde trainer Dick Lukkien.

"Dit zat er al een aantal keer aan te komen, maar als je steeds krijgt te maken met tegenslag, dan is het lastig om vast te houden aan je visie. Dat hebben we wel gedaan en dan is het mooi om op onze manier dik verdiend te winnen van PEC."

FC Emmen kent geen eenvoudig programma. De ploeg gaat volgende week op bezoek bij het in vorm verkerende FC Utrecht en neemt het daarna op tegen Sparta Rotterdam (thuis), FC Groningen (uit) en Feyenoord (uit).

