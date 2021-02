FC Emmen heeft zaterdag eindelijk de eerste zege geboekt van dit Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Dick Lukkien was thuis met 3-2 te sterk voor PEC Zwolle en voorkwam zo dat het negatieve record van Dordrecht'90 en RBC Roosendaal verbroken werd.

Hekkensluiter Emmen was tegen PEC, dat dertiende staat, de betere ploeg en na 36 minuten leidde dat tot de 1-0 van Luka Adzic. Via captain Bram van Polen kwamen de bezoekers terug tot 1-1, maar Michael de Leeuw zorgde alsnog voor een voorsprong van Emmen bij rust.

In de tweede helft bleef Emmen goed spelen en Jari Vlak tekende in de zeventigste minuut voor de bevrijdende 3-1. Yuta Nakayama bracht met de 3-2 vlak voor tijd de spanning terug, maar de degradatiekandidaat hield met hangen en wurgen stand.

FC Emmen heeft 23 wedstrijden moeten wachten op de eerste overwinning, al werd in het KNVB-bekertoernooi FC Groningen wel verslagen met 2-1. De afgelopen weken kwam het Eredivisie-record van RBC en Dordrecht'90 (tegenwoordig FC Dordrecht) akelig dichtbij voor de Drentenaren, maar dat is nu dus voorkomen. Dordrecht'90 won in het seizoen 1994/1995 pas zijn 25e competitiewedstrijd en RBC herhaalde dit in het seizoen 2005/2006.

Ondanks de overwinning staat Emmen nog wel onderaan, maar de achterstand op Willem II, dat vrijdag met 0-6 van FC Utrecht verloor, bedraagt vier punten. Ook nummer zestien ADO Den Haag heeft vier punten meer dan de ploeg van Lukkien.

Na de 1-0 lag de wedstrijd even stil vanwege een rookbom. Na de 1-0 lag de wedstrijd even stil vanwege een rookbom. Foto: ANP

Emmen domineert in eerste helft

FC Emmen speelde zaterdag tegen PEC misschien wel de beste eerste helft van dit seizoen. De thuisploeg domineerde en al snel was er een kans voor de De Leeuw, die weggleed op het moment dat hij uithaalde. Bij de volgende kans voor Emmen raake Kerim Frei de bal verkeerd, maar daarna was het dan toch raak.

Luka Adziç, die deze winter terugkeerde in Drenthe na een Turks avontuur bij MKE Ankaragücü, klopte PEC-keeper Xavier Mous met een laag schot in de verre hoek. De vreugde was uiteraard groot bij Emmen en ook bij de aanhang buiten het stadion die meteen een rookbom afstaken, waardoor de wedstrijd een paar minuten stil werd gelegd.

In de veertigste minuut was het weer gelijk. PEC-aanvoerder Bram van Polen schampte een indraaiende vrije trap van Benson Manuel, waardoor Emmen-doelman Michael Verrips kansloos was (1-1). Toch was het Emmen dat verdiend met een voorsprong ging rusten. Vlak legde terug op De Leeuw die eenvoudig de 2-1 binnenschoof.

Vreugde bij FC Emmen na de 2-1 van Michael de Leeuw. Vreugde bij FC Emmen na de 2-1 van Michael de Leeuw. Foto: Pro Shots

Slotoffensief PEC levert niets op

Ook na rust was Emmen de beste ploeg. Thomas Buitink kopte namens PEC voorlangs, maar de 3-1 leek dichterbij. Twintig minuten voor tijd was het zover. De uitblinkende Vlak kwam naar binnen en schot via de binnenkant van de paal raak, waardoor de eerste overwinning voor Emmen bijna zeker was.

Het leek niet meer spannend te worden, tot Nakayama in de 88e minuut op aangeven van Manuel de 3-2 maakte. Er volgde een slotoffensief voor PEC.

De ploeg van trainer John Stegeman zorgde voor wat hachelijke momenten voor het Drentse doel, maar gescoord werd er niet meer. Na het laatste fluitsignaal was de ontlading groot bij de spelers van de hekkensluiter, die alle ellende tot dusver dit seizoen even kan vergeten.

Bekijk de stand in de Eredivisie