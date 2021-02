Jasper Cillessen heeft zaterdag bij zijn rentree in de selectie meteen een basisplaats bij Valencia. De 31-jarige doelman is teruggekeerd na langdurig blessureleed.

Cillessen liep begin november tijdens een training van Valencia een spierblessure in zijn rechterbovenbeen op. Hij moest vervolgens worden geopereerd en kon dus ruim drie maanden niet in actie komen.

De oud-keeper van FC Barcelona, Ajax en NEC krijgt zaterdag in de competitiewedstrijd in eigen huis tegen Celta de Vigo (aftrap om 18.30 uur) de voorkeur boven Jaume Doménech, die is gepasseerd door trainer Javi Gracia.

Cillessen verloor vorig seizoen zijn basisplaats aan Doménech. Uitgerekend in de week dat hij geblesseerd raakte aan zijn bovenbeen, zou hij van Gracia weer een kans krijgen onder de lat.

De rentree van Cillessen betekent ook goed nieuws voor het Nederlands elftal. Hij miste de ontknoping van de Nations League en een aantal oefeninterlands, maar is dus ruim op tijd hersteld voor de start van het EK komende zomer.

Valencia is bezig aan een teleurstellend seizoen. De club staat slechts op de dertiende plaats in La Liga (de voorsprong op de eerste degradatieplek bedraagt drie punten) en is al uitgeschakeld in de Copa del Rey.

