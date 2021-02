Atlético Madrid heeft zaterdag opnieuw dure punten verspeeld in de titelstrijd in La Liga. De koploper leed tegen Levante de eerste thuisnederlaag van dit seizoen (0-2) en zag naaste achtervolger Real Madrid profiteren door een zege bij Real Valladolid: 0-1.

Na een half uur kwam Atlético op achterstand tegen Levante door een doelpunt van José Luis Morales. De spits, bijgenaamd 'El Comandante', werkte na een fout van Geoffrey Kondogbia via de binnenkant van de paal af.

Atlético liet het er niet bij zitten en was vooral in de tweede helft dicht bij de gelijkmaker. Luis Suárez zag zijn vrije trap van zo'n 25 meter op de buitenkant van de paal belanden en later werd een goal van João Félix afgekeurd vanwege een overtreding.

In de blessuretijd besliste Levante de wedstrijd met de 0-2. Jorge de Frutos schoof de bal in een leeg doel binnen nadat Atlético-doelman Jan Oblak vergeefs naar voren was getrokken bij een hoekschop.

Real Madrid-trainer Zinedine Zidane denkt na tijdens de wedstrijd tegen Real Valladolid. Real Madrid-trainer Zinedine Zidane denkt na tijdens de wedstrijd tegen Real Valladolid. Foto: Pro Shots

Real pas na rust langs Valladolid

Real had het later op zaterdag ook niet makkelijk tegen Valladolid. Pas in de 65e minuut brak Casemiro de ban. De middenvelder kopte een vrije trap van Toni Kroos binnen en kroonde zich zodoende tot matchwinner.

Daardoor ligt de titelstrijd weer helemaal op. Atlético heeft nog maar drie punten voorsprong op Real, dat wel een duel meer heeft gespeeld. Nummer drie FC Barcelona kan zondag bij een thuiszege op Cádiz op zes punten komen van Atlético.

Atlético zit in een vormdip. De ploeg van trainer Diego Simeone, die begin deze maand nog dertien punten voor stond op Real, kon woensdag ook al niet winnen van Levante (1-1) en begin deze maand niet van Celta de Vigo (2-2).

Luis Alberto was de matchwinner bij Lazio. Luis Alberto was de matchwinner bij Lazio. Foto: Pro Shots

Lazio wint zonder geschorste Hoedt

In de Serie A beging Lazio zaterdag geen misstap tegen Sampdoria. Bij afwezigheid van de geschorste Wesley Hoedt wonnen de Romeinen in eigen huis met 1-0.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Luis Alberto. De Spaanse middenvelder krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai in de bovenhoek.

Door de zege neemt Lazio voor minstens een dag de vierde plaats over van Juventus. De regerend landskampioen, die dit seizoen zwaar teleurstelt onder de nieuwe trainer Andrea Pirlo, ontvangt maandag hekkensluiter Crotone.

