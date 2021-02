Bayern München heeft zaterdag opnieuw schade opgelopen in de strijd om de titel in Bundesliga. De regerend landskampioen verloor mede door een goal van oud-Ajacied Amin Younes op bezoek bij Eintracht Frankfurt met 1-2 en moet vrezen dat RB Leipzig weer dichterbij komt.

In de vorige speelronde kwam Bayern tegen laagvlieger Arminia Bieleleld niet verder dan 3-3, waardoor de voorsprong op Leipzig slonk. Door de nederlaag in Frankfurt blijft het gat nu vijf punten, maar RB Leipzig speelt zondag om 15.30 uur nog uit tegen Hertha BSC.

Vorig seizoen ging Bayern al keihard onderuit bij Frankfurt (5-1), dat dit keer het verschil maakte in de eerste helft in het Deutsche Bank Par. De Japanner Daichi Kamada tekende in de twaalfde minuut voor de 1-0 van Eintracht en na een half uur maakte Younes op schitterende wijze de 0-2.

De buitenspeler dribbelde naar binnen en liet Bayern-doelman Manuel Neuer kansloos met een schot in de verre kruising. De 27-jarige Younes toonde vervolgens een shirt met een daarop een van de slachtoffers van de rechts-extremistische aanslag in Hanau een jaar geleden.

Robert Lewandowski maakte vlak na rust de 2-1, waarna Bayern joeg op de gelijkmaker. Ondanks een totaal van 22 doelpogingen van de ploeg van trainer Hansi Flick bleef de 2-2 uit en zo leed de koploper zijn derde nederlaag van het seizoen.

Blijdschap bij Frankfurt na de winst op Bayern. Foto: ANP

Mainz wint, problemen Schalke 04 nemen toe

Er was donderdag nog een verrassende uitslag in de Bundesliga, want de nummer zeventien FSV Mainz 05 won met 1-2 van Borussia Mönchengladbach. Jeremiah St Juste had een basisplaats bij Mainz en was in de tiende minuut aangever bij de 0-1 van de Oostenrijker Karim Onisiwo.

Lars Stindl maakte in de 26e minuut de 1-1 namens Gladbach en daar leek het bij de blijven, maar vier minuten tijd bepaalde Mainz-invaller Kevin Stöger de eindstand op 1-2. Jean-Paul Boëtius was vijf minuten eerder ingevallen bij de degradatiekandidaat.

De zege van Mainz is slecht nieuws voor Klaas-Jan Huntelaar en Schalke 04. De hekkensluiter heeft nu acht punten achterstand op Mainz, maar om 18.30 uur spelen 'Die Königsblauen' nog thuis de Kohlenpott-derby tegen Borussia Dortmund.

Jeremiah St. Juste in duel met Gladbach-aanvaller Marcus Thuram. Jeremiah St. Juste in duel met Gladbach-aanvaller Marcus Thuram. Foto: ANP

Til ziet Freiburg verliezen van Union Berlin

In de middenmoot was FC Union Berlin zaterdag door een doelpunt van Grischa Prömel in de 64e minuut met 0-1 te sterk voor SC Freiburg. Guus Til bleef bij de thuisploeg negentig minuten op de bank in het Schwarzwald Stadion, terwijl bij Union Berlin de geblesseerde Sheraldo Becker nog altijd ontbrak.

VfB Stuttgart won met 0-1 van 1. FC Köln. De Oostenrijker Sasa Kalajdzic maakte in de 49e minuut de enige treffer van de wedstrijd in Keulen.

