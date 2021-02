FC Barcelona-trainer Ronald Koeman is nog niet tevreden over het spel van Sergiño Dest. De van Ajax overgekomen rechtsback zag dinsdag zijn directe tegenstander Kylian Mbappé nog een hattrick maken tijdens de met 1-4 verloren Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain.

"Sergiño is pas twintig jaar, maar het moet allemaal wel wat agressiever bij hem. Hij moet zich ook beter concentreren", zei Koeman zaterdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de competitiewedstrijd van zondag in eigen huis tegen laagvlieger Cádiz.

Barcelona betaalde afgelopen zomer 20 miljoen euro om Dest los te weken bij Ajax, waar hij ook niet altijd verzekerd was van een basisplaats. De in Nederland geboren Amerikaan speelde tot dusver 24 duels voor de Spaanse grootmacht en was daarin goed voor één doelpunt en één assist.

"Sergiño is nog te veel perioden in een wedstrijd niet voor de volle 100 procent gefocust", aldus Koeman. "We hebben daar met hem over gesproken. Van Nederland naar Barcelona is een heel grote stap. Hij heeft tijd nodig. Die krijgt hij ook. Maar het begint altijd bij de speler zelf."

'De wereld eindigt niet na een nederlaag'

Koeman vertelde na de forse nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League dat Barcelona op dit moment tekortkomt op topniveau, maar hij verwacht dat zijn ploeg er tegen Cádiz wel weer gewoon staat.

"De wereld eindigt niet na een nederlaag. Het beste is om nu te reageren met een goed resultaat. We zijn in de competitie goed bezig en hebben nog altijd volop ambitie", zei de Nederlander, die niet echt onder de indruk was van de felle woordenwisseling tussen Gerard Piqué en Antoine Griezmann.

"Er is veel emotie gedurende zo'n wedstrijd. Ik ben blij om te zien dat de spelers reageren als ze niet tevreden zijn met de manier waarop we spelen. Zeker als zoiets tijdens de wedstrijd gebeurt, heb ik daar geen probleem mee. Je moet alles geven om te winnen, dus dan wil ik niet dat ze zich stilhouden."

Barcelona moet winnen van Cádiz om nog enigszins kans te maken op de titel in La Liga. De Catalanen hebben als nummer drie negen punten achterstand op koploper Atlético Madrid, dat zaterdag thuis tegen Levante speelt, en drie punten op nummer twee Real Madrid, dat zaterdag op bezoek gaat bij Real Valladolid .

