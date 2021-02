Almere City heeft zaterdag het gat met koploper SC Cambuur verkleind in de Keuken Kampioen Divisie. De nummer drie verspeelde bij TOP Oss aanvankelijk een 0-2-voorsprong, maar won in de slotfase met 2-4.

Almere City leek op een eenvoudige overwinning af te stevenen. De ploeg stond na ruim een half uur al op een 0-2-voorsprong door doelpunten van Thomas Verheijdt en Daniel Breedijk.

Daarna maakte Almere City het zichzelf toch nog heel moeilijk. TOP Oss bracht de stand op 2-2 dankzij treffers van Philippe Rommens en Kyvon Leidsman, waardoor Almere City plotseling moest vrezen voor het derde puntenverlies op rij.

Almere City kon uiteindelijk opgelucht ademhalen. Het team liep in de laatste tien minuten alsnog uit naar 4-2 door doelpunten van John Yeboah en Elias Sörensen.

Vreugde bij Elias Sörensen na de zege in Oss. Vreugde bij Elias Sörensen na de zege in Oss. Foto: Pro Shots

Almere City op vier punten van Cambuur

Almere City kwam in punten gelijk met nummer twee De Graafschap en bracht het verschil met Cambuur terug tot vier punten. TOP Oss zakte ten faveure van FC Eindhoven naar de veertiende plaats.

Cambuur moest vrijdag genoegen nemen met een teleurstellend 1-1-gelijkspel bij Jong Ajax. De Graafschap gaat zondag op bezoek bij NEC en dat wordt de eerste voetbalwedstrijd in Nederland sinds lange tijd met publiek.

Later op zaterdag was MVV Maastricht met 1-0 te sterk voor Excelsior. Djibril Dianessy kroonde zich tot matchwinner door in de 88e minuut verantwoordelijk te zijn voor het enige doelpunt. Excelsior miste daarvoor behoorlijk wat kansen.

MVV steeg ten koste van Jong AZ naar de zeventiende plaats. Excelsior bleef de nummer tien, maar deed slechte zaken in de strijd om een ticket voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

Djibril Dianessy zocht na zijn goal de camera. Djibril Dianessy zocht na zijn goal de camera. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie