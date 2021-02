Liverpool heeft zaterdag voor de vierde keer op rij verloren in de Premier League. De kwakkelende titelverdediger ging ook in eigen huis onderuit tegen stadgenoot Everton (0-1), dat voor het eerst sinds 1999 zegevierde op Anfield.

Liverpool keek al na drie minuten tegen een achterstand aan. Richarlison ontsnapte aan de aandacht van winteraankoop Ozan Kabak en schoot de bal op aangeven van James Rodriguez hard achter de kansloze doelman Allison Becker.

Liverpool, waar Georginio Wijnaldum een basisplaats had en Virgil van Dijk nog altijd ontbrak door een zware knieblessure, drong daarna nog wel stevig aan, zag Everton in de 83e minuut de wedstrijd beslissen door een rake strafschop van Gylfi Sigurdsson.

De afgelopen weken leed Liverpool in de Premier League ook al een nederlaag tegen Brighton & Hove Albion (0-1), Manchester City (1-4) en Leicester City (3-1), maar dinsdag werd er wel met 0-2 gewonnen van RB Leipzig in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League.

Ondertussen heeft Liverpool ook al vier thuiswedstrijden op rij verloren in competitieverband. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1923. Daarna waren 'The Reds' wel 68 thuisduels ongeslagen, maar gezien de huidige vorm lijkt eenzelfde scenario ver weg.

Liverpool is afgezakt naar de zesde plaats en heeft al zestien punten achterstand op koploper Manchester City. Everton kwam in punten gelijk met de aartsrivaal, maar heeft een minder doelsaldo en bovendien een duel meer gespeeld, waardoor zij terug te vinden zijn op de zevende plaats.

Takumi Minamino schiet Southampton op 1-0 tegen Chelsea. Takumi Minamino schiet Southampton op 1-0 tegen Chelsea. Foto: ANP

Chelsea verspeelt punten bij Southampton

Eerder op zaterdag leed Chelsea duur puntenverlies. De ploeg van manager Thomas Tuchel moest met Hakim Ziyech als invaller genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel bij Southampton.

Het slap spelende Chelsea kwam in de 33e minuut op achterstand door een doelpunt van Liverpool-huurling, die scoorde na een fraaie individuele actie en bracht in de 54e minuut de stand in evenwicht dankzij een rake strafschop van Mason Mount.

Tuchel greep halverwege de tweede helft hard in. Hij wisselde Callum Hudson-Odoi, die hij nota bene in de rust had ingebracht, voor Ziyech en hoopte daarmee alsnog de zege over de streep te trekken. Dat lukte niet. Chelsea ontsnapte zelfs nog aan de 2-1 door een kopbal op de lat van Jannik Vestergaard.

Chelsea bleef door de remise steken op de vierde plaats en heeft liefst veertien punten achterstand op koploper Manchester City, dat zondag een uitwedstrijd speelt tegen Arsenal. Southampton pakte na zes nederlagen op rij weer eens een punt en staat op de dertiende plaats.

Burnley, waar Erik Pieters afwezig was, tegen West Bromowich Albion eindigde in een 0-0-gelijkspel. De bezoekers speelden liefst een uur met een man minder door een rode kaart voor Semi Ajayi. Burnley is nog altijd de nummer vijftien en West Brom de nummer negentien.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League