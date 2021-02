Chelsea is er zaterdag in de Premier League niet in geslaagd om te winnen bij Southampton. Met Hakim Ziyech als invaller speelde de ploeg van manager Thomas Tuchel met 1-1 gelijk.

Southampton kwam na ruim een half uur op voorsprong in het eigen St. Mary's Stadium. Takumi Minamino werd na een fraaie pass van Nathan Redmond één-op-één gezet met doelman Edouard Mendy. De Japanner zette de Afrikaanse sluitpost op het verkeerde been en schoot met de buitenkant van zijn voet de 1-0 binnen.

Chelsea had in de eerste helft verreweg het meeste balbezit, maar slaagde er niet in om grote kansen te creëren. De enige mogelijkheid was voor Marcos Alonso, die uit een voorzet van Reece James net naast volleerde.

Een kleine tien minuten na rust werden de bezoekers in het zadel geholpen door Danny Ings. De aanvaller probeerde zijn defensie te helpen, maar haalde met een onhandige tackle Mason Mount in het strafschopgebied onderuit. Uit de daaropvolgende penalty schoot de voormalig huurling van Vitesse beheerst de gelijkmaker binnen.

Southampton kreeg in de zeventigste minuut nog de beste mogelijkheid om de zege te pakken, toen een kopbal van Jannik Vestergaard op de lat belandde. Chelsea drong in de slotfase aan, maar ook met Ziyech, die een kwartier voor tijd het veld inkwam, lukte het niet om het winnende doelpunt te forceren.

Chelsea blijft door het gelijkspel steken op de vierde plaats in de Premier League en heeft liefst veertien punten achterstand op koploper Manchester City, dat zondag een uitwedstrijd speelt tegen Arsenal. Southampton pakte na zes nederlagen op rij weer eens een punt en staat dertiende.

