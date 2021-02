De blijdschap bij FC Utrecht is vanzelfsprekend groot na de recordzege van vrijdagavond bij Willem II (0-6). Het was voor de Domstedelingen de grootste competitieoverwinning ooit op vreemde bodem, al denkt trainer René Hake dat zijn ploeg het record nog iets scherper had kunnen stellen.

"We hebben nog veel kansen onbenut gelaten, dus de score had nog wel groter kunnen zijn", zei Hake na het duel in Tilburg tegen ESPN. "Maar als je kijkt naar het grote geheel, dan hebben we gewoon heel goed gespeeld. Qua tempo, veldbezetting en positiespel hebben we goede intenties laten zien."

FC Utrecht domineerde vanaf het begin in het Koning Willem II Stadion en werd daarbij ook geholpen door een apathisch spelende thuisploeg. Na twintig minuten stond het al 0-3 door doelpunten van Hidde ter Avest en Sander van de Streek (twee).

De spelers van Willem II waren in de tweede helft niet in staat iets terug te doen en leken zich neer te leggen bij een nederlaag. Vlak na rust maakte Bart Ramselaar er 0-4 van, waarna Gyrano Kerk en Mark van der Maarel ervoor zorgden dat Willem II op eigen veld werd vernederd.

FC Utrecht boekte een recordzege bij Willem II. FC Utrecht boekte een recordzege bij Willem II. Foto: Pro Shots

'Heb niet de volle negentig minuten genoten'

Hake is blij dat zijn ploeg ondanks de comfortabele voorsprong geen gas terugnam. "We bleven in de tweede helft op zoek naar goals en dat vond ik ook het mooie. Het was goed dat we snel na rust de vierde maakten. Daarna was er geen twijfel meer of we zouden winnen."

FC Utrecht boekte niet alleen de grootste uitoverwinning ooit in de Eredivisie, maar won ook voor de vijfde keer in de laatste zes wedstrijden. Na een moeizame eerste seizoenshelft lijkt de subtopper de weg omhoog te hebben gevonden.

"We hadden dit seizoen vaker dit soort wedstrijden kunnen spelen, maar in die duels benutten we de kansen niet", zei Hake. "Nu heb ik ook niet de volle negentig minuten genoten, want er waren nog wel wat momentjes van zorg. Maar als je 0-6 wint in een uitwedstrijd, ongeacht de tegenstander, dan heb je het hartstikke goed gedaan."

Door de klinkende overwinning bij Willem II staat FC Utrecht met 34 punten op de zevende plek in de Eredivisie. De Tilburgers staan zeventiende en moeten vrezen voor rechtstreekse degradatie.

