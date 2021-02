Trainer Zeljko Petrovic heeft geen goed woord over voor de manier waarop Willem II vrijdag voor de dag kwam tegen FC Utrecht. De Tilburgers hadden op eigen veld werkelijk niets in te brengen en verloren kansloos met 0-6.

"We werden helemaal overlopen, met name in de eerste twintig minuten. Er werd gescoord als op een training. Verliezen kan ik accepteren, maar op deze manier blijven we niet in de Eredivisie. Ik heb bijna geen slidings of duels gezien. Ik ben wel een beetje geschrokken", zei Petrovic voor de camera van ESPN.

"We misten drie basisspelers, maar daar heeft het niets mee te maken. Thuis met 0-6 verliezen is gewoon onacceptabel. Complimenten aan FC Utrecht, dat een goed elftal heeft met volwassen spelers die wél weten wat ze met de bal moeten doen."

Willem II, dat zondag al met 5-0 verloor bij Feyenoord, stond tegen FC Utrecht binnen twintig minuten met 0-3 achter. De bezoekers combineerden goed, maar kregen daar ook alle ruimte voor van Petrovic' elftal.

"Er is iets in de ploeg gekomen waardoor ze bang zijn om te voetballen", aldus de 55-jarige trainer, die vorige maand de ontslagen Adrie Koster opvolgde bij Willem II, maar nog niet voor veel betere resultaten zorgt.

"Natuurlijk missen we al langere tijd een paar belangrijke spelers, maar als je overal te laat komt tegen zo'n ervaren ploeg als FC Utrecht, dan word je geslacht. Ik schaam me een beetje voor de uitslag. Vanaf woensdag moet het anders."

Ook Sven van Beek kon een afstraffing van Willem II niet voorkomen. Foto: ANP

Van Beek: 'Alles was dramatisch'

Sven van Beek sprak woorden van gelijke strekking. De van Feyenoord gehuurde verdediger kreeg de voorkeur boven aanvoerder en clubicoon Jordens Peters, maar slaagde er net als zijn teamgenoten niet in om FC Utrecht af te stoppen.

"Als je elf tegendoelpunten krijgt in twee wedstrijden, dan moet je je schamen. Vandaag hebben we negentig minuten gedaan wat we zondag in de tweede helft tegen Feyenoord deden. Alles was dramatisch", zei hij.

"Het is gewoon slecht. We moeten morgen bij elkaar gaan zitten, want woensdag is al de volgende wedstrijd en die is belangrijk voor ons. Voor nu vind ik het moeilijk om erover te praten."

Willem II staat voorlaatste in de Eredivisie en speelt woensdag thuis tegen concurrent ADO Den Haag, dat evenveel punten heeft en de nummer zestien is. ADO komt eerst dit weekend nog in actie; zaterdag is Fortuna Sittard de tegenstander in Limburg.

