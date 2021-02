Memphis Depay heeft Olympique Lyon vrijdag met een doelpunt en een assist aan een nieuwe overwinning geholpen in de Ligue 1. Stade Brest werd met 2-3 verslagen. Iets eerder op de avond bewees Wout Weghorst in Duitsland ook zonder te scoren zijn waarde voor VfL Wolfsburg.

Lyon kwam in Brest op 0-1 door Lucas Paquetá, waarna Houssem Aouar de score op aangeven van Memphis verdubbelde. Nog voor rust werd de aanvaller van Oranje gevloerd in het zestienmetergebied, waarna hij zelf de penalty benutte. Het was al zijn veertiende seizoenstreffer.

In de tweede helft werd het nog spannend, want Brest kwam terug door doelpunten van Brendan Chardonnet en Irvin Cardona. Daar bleef het echter bij, wat betekende dat Lyon de zestiende overwinning van het seizoen boekte.

De club van Memphis gaat daarmee in ieder geval voor even aan kop, al kunnen Lille OSC en Paris Saint-Germain er dit weekend nog voorbij. Beide clubs komen zondag in actie. Voor Lille is dat de eerste wedstrijd sinds de 1-2-nederlaag tegen Ajax van donderdag in de Europa League.

Aanvoerder Memphis Depay hielp Olympique Lyon aan een nieuwe overwinning.

Weghorst helpt Wolfsburg aan 0-3-zege

In de Bundesliga won Wolfsburg met 0-3 van Arminia Bielefeld. Na een 0-1-ruststand door een doelpunt van flankspeler Renato Steffen kon diezelfde Steffen de score vroeg in de tweede helft verdubbelen uit de rebound na een inzet van Weghorst. Niet veel later was Weghorst aangever bij het laatste doelpunt van de avond van Maximilian Arnold.

Weghorst maakt dit seizoen weer indruk bij Wolfsburg, al doet hij dat meestal door te scoren. In 21 Bundesliga-wedstrijden was hij al veertien keer trefzeker. Na de wedstrijd in Bielefeld staat de viervoudig Oranje-international op vier assists.

Wolfsburg bleef al voor de achtste keer op rij ongeslagen en doet als nummer drie nog altijd volop mee in de top van de Bundesliga, al is het gat met koploper Bayern München wel fors. 'Der Rekordmeister' heeft zeven punten meer en komt dit weekend nog in actie.

Bij degradatiekandidaat Bielefeld kon Michel Vlap zijn droomdebuut van maandag tegen Bayern - met een goal en een assist droeg hij bij aan een knap 3-3-gelijkspel - geen passend vervolg geven. De Anderlecht-huurling werd na een uur gewisseld.

Wout Weghorst was ook zonder te scoren de blikvanger bij VfL Wolfsburg.

